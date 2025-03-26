En casa de Damla Saydam, de 39 años, ver a su familia tejer era algo de todos los días. Sus tías tejían. Su abuela materna tejía. Hasta su abuelo había aprendido a tejer en el servicio militar.

“Tengo una conexión personal con el tejido”, reconoce Damla a TRT Español. “Esto es parte de mis genes”.

En la ciudad turca de Bergama, en Izmir, ella se dedica a mantener viva una parte esencial del patrimonio tradicional de Anatolia, una región rica en valores culturales que sirvió como centro para muchas civilizaciones que sentaron las bases de la Türkiye moderna.

Tiempo atrás, desde allí partían las alfombras hacia toda Europa. Además, Anatolia fue el primer lugar en exportar tintes naturales. Sin embargo, con el dominio sucesivo de romanos, bizantinos y otomanos, estos tesoros artesanales comenzaron a declinar. Y junto a ellos, un vasto legado que, de no ser por personas como Damla, estaría prácticamente perdido.

Plasmar la pasión en un emprendimiento propio

Damla ha estado fascinada por el mundo de los textiles hechos a mano desde su infancia, pues creció en una de las regiones de tejido históricamente más importantes.

En enero de 2024, transformó su pasión en un proyecto tangible: creó “Qirqit Studio”, inspirado en el concepto de “volver a las raíces”. Un emprendimiento que, a pesar de su breve tiempo en actividad, no para de crecer y ya exporta sus modelos de alfombras a Estados Unidos y Europa.

A través de su emprendimiento, Damla enseña y colabora con artesanas de Anatolia. Su objetivo es fortalecer y dar visibilidad a mujeres que mantienen vivas estas antiguas tradiciones y preservan estas artesanías que se enfrentan al riesgo de desaparecer.

También trabaja con tejedoras que quizás sean las últimas representantes de esta cultura. Además, para asegurar la continuidad de este patrimonio, Damla organiza talleres de tejido para niños, para transmitirles la importancia de esta técnica.

“Inspirada por la idea de volver a las raíces, fundé Qirqit Studio como una forma de honrar y preservar esta tradición”, evoca.

“No se trata solo de mis raíces ahora. Es un homenaje a nuestra herencia cultural como seres humanos. Eso es lo que más me inspira. Siento que se lo debemos a estas personas que transfirieron esta tradición de una generación a otra”, reflexiona.

Cada alfombra que elabora es fiel reflejo de ese patrimonio inmaterial que aún atraviesa las venas y manos de un puñado de mujeres de Anatolia, que resisten a que el tiempo todo lo atraviese y extinga como un reguero de fuego. Lo que no es novedad, dicta el mundo moderno, va al cesto de la basura.

“Cada alfombra y kilim está tejido a mano por mujeres talentosas, últimas representantes de este rico patrimonio cultural. Su artesanía y dedicación son lo que da vida a Qirqit Studio”, se entusiasma Damla. “Mi esperanza es que cada pieza, tejida con amor y cuidado, permita conectar a la gente con este arte atemporal y apreciar su belleza tanto como lo hacemos nosotros”.

De traductora a vendedora de plantas

Tras graduarse en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Bogazici, Damla trabajó como traductora y asistente ejecutiva en pequeñas empresas locales. En 2017, impulsada por su amor por las plantas y su anhelo de vivir rodeada de naturaleza, fundó la marca “La Planta”.