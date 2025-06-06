Es temporada de Hajj, un momento en el que millones de musulmanes de todo el mundo se reúnen en La Meca para realizar la peregrinación. Este año, la experiencia luce distinta a la de años anteriores: aplicaciones móviles los guían paso a paso, la inteligencia artificial ayuda a gestionar el flujo de personas y los dispositivos inteligentes monitorean desde la salud hasta los movimientos. La peregrinación, que antes era completamente “analógica”, ha entrado en la era digital.
Pero este cambio no ocurre solo en La Meca. Refleja una cuestión más amplia que muchos musulmanes sentimos en nuestra vida diaria: el equilibrio entre el uso creciente de la tecnología y nuestra conexión espiritual con Allah.
¿Acudo más seguido a ChatGPT que a Allah? Algunos días, la respuesta es sí. Y darme cuenta de eso me hizo detenerme a pensar. En esta época de avances tecnológicos, creo que es importante reflexionar con frecuencia sobre cuánto dependemos de la tecnología y con qué frecuencia nos dirigimos a Allah. Ser honestos con nosotros mismos sobre si usamos más la inteligencia artificial que el dua (súplicas y oraciones) nos ayuda a no perder de vista lo que realmente importa.
Durante el Ramadán de este año, profundicé en esta idea en un taller que ofrecí sobre cómo “mejorar tus duas” usando ChatGPT. Analizamos diferentes estructuras para escribir allí los duas, cómo incluir los nombres de Allah, e incluso usamos indicaciones como: “Haz una lista de duas basada en lo que sabes de mí”.
Fue fascinante ver cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a recordar cosas que habíamos olvidado incluir en nuestras oraciones. A veces, la vida va tan rápido que perdemos de vista lo que sentimos en el corazón, y contar con una herramienta que nos devuelva a la profundidad puede ser, sorprendentemente, útil.
La IA como herramienta para reflexionar
Al mismo tiempo, creo que es fundamental usar la tecnología con conciencia. Puede ayudarnos a fortalecer nuestra fe si la usamos con moderación, pero también puede volverse una distracción si no tenemos cuidado.
Lo noto especialmente en los espacios sagrados, como cuando me preparo para rezar o cuando estoy en la mezquita. El celular puede empujarnos a revisar redes sociales en lugar de entrar en un momento de reflexión. Ser conscientes de eso es clave, sobre todo en instantes cuyo objetivo es conectarnos con lo espiritual.
Lo viví claramente cuando hice Umrah en 2022. Antes del viaje, tomé la decisión de imprimir mis listas de duas para no depender del teléfono. Sabía lo fácil que era distraerse con la pantalla. Tener una copia física, en papel, me ayudó a estar completamente presente, sin notificaciones ni la tentación de deslizar el dedo en la pantalla. Hacer dua se sintió más intencional, más conectado.
Dicho eso, sí creo que la tecnología puede ser una gran aliada para mantener una práctica constante de fe. Aplicaciones como Quranly y Niyyah me han ayudado a mantenerme comprometida a diario. Llevo una racha de 100 días con Quranly, una app que fomenta la lectura habitual del Corán. Nunca antes había logrado ese nivel de constancia. Incluso leer solo un versículo al día crea cierto ritmo de conexión.
Los musulmanes creemos que a Allah le gustan las acciones pequeñas pero constantes, y en ese sentido, la tecnología puede ayudarnos a formar esos hábitos. Las pequeñas pruebas y mensajes diarios de la app Niyyah son otro ejemplo de cómo podemos integrar la fe en nuestra rutina de manera sencilla.
Un Hajj transformado por lo digital
En muchos sentidos, ya estamos viendo cómo la tecnología transforma incluso las experiencias más profundamente espirituales. Esto se hace evidente durante el Hajj, la peregrinación que se hace al menos una vez en la vida y que reúne a millones de musulmanes cada año que buscan acercarse a Dios mediante una serie de acciones cargadas de simbolismo.
Este año, Arabia Saudí amplió su uso de herramientas con inteligencia artificial y servicios digitales para apoyar y proteger a los peregrinos en su camino.
Aplicaciones móviles ahora orientan a los peregrinos por los extensos sitios sagrados, con indicaciones en tiempo real y explicaciones de cada ritual. Pulseras inteligentes monitorean la salud y el movimiento, lo que ofrece tranquilidad tanto a los peregrinos como a sus familias.
Sistemas de inteligencia artificial analizan los patrones de movimiento para reducir aglomeraciones y proteger a los fieles durante los días más exigentes del Hajj. Incluso hay chatbots multilingües como Manarah 2, que responden preguntas urgentes y ofrecen recordatorios espirituales. También están las tarjetas inteligentes Nusuk, que ayudan a gestionar desde el acceso a la Mezquita del Profeta hasta el alojamiento.
Por todo esto, la experiencia del Hajj actual se ha transformado notablemente en comparación con la de hace solo unos años.
Lo que antes era una experiencia “analógica”, guiada por la memoria o las notas escritas a mano, hoy está apoyada en sistemas digitales en cada momento. La esencia del Hajj sigue intacta, pero su forma de vivirla se ha transformado profundamente.
Aun así, creo que debemos conservar espacios para reflexionar sin tecnología de por medio. Hay algo irremplazable en sentarse en silencio, hablar con Allah desde el corazón y hacer dua con nuestras propias palabras. Aunque la inteligencia artificial puede sugerir estructuras hermosas y recordatorios útiles, las duas más profundas nacen de lo que llevamos dentro. Alejarnos de las pantallas, ya sea durante la oración o en momentos de reflexión, nos ayuda a mantener viva esa conexión.
En Muslim Tech Fest —un encuentro global donde se reúnen innovadores, creadores y desarrolladores musulmanes para pensar en la relación entre la fe, la comunidad y la tecnología— creamos espacios para conversaciones que rara vez encuentran lugar en otros contextos. La tecnología es solo una herramienta, no un fin en sí mismo. Puede distraernos o puede servirnos, según cómo la usemos. La clave está en cómo la abordamos y en mantenernos conscientes de ese equilibrio.
No se trata de rechazar la tecnología, pero tampoco de abrazarla sin cuestionamientos. Queremos crear un espacio donde los musulmanes puedan reflexionar sobre cómo estas herramientas moldean nuestra fe, nuestras comunidades y nuestras vidas diarias. Un lugar donde podamos hacernos preguntas más profundas sobre cómo construir y usar la tecnología de manera que esté alineada con nuestros valores. Y donde podamos encontrar un equilibrio entre la innovación y el arraigo espiritual.
Para mí, esto sigue siendo un proceso. Algunos días, me doy cuenta de que agarro el celular cuando podría estar tomando el tasbih (las cuentas para rezar). Otros días, una app me recuerda hacer una oración que, de otro modo, habría olvidado. Es un camino en el que vamos navegando entre dos mundos.
Por eso, ahora, mientras los peregrinos caminan entre los sitios sagrados en La Meca, guiados por mapas digitales pero sostenidos por las oraciones que llevan en el corazón, reflexiono en cómo es vivir en ambos mundos. En este punto donde se cruzan los avances tecnológicos y la vida espiritual, quizás lo más importante sea permanecer atentos a nuestras decisiones. Preguntarnos con frecuencia: ¿esto me acerca más a Allah, o me aleja?
Porque, a veces, la conexión más poderosa no necesita cables ni pantallas, solo un instante de silencio y un corazón dirigido con sinceridad hacia lo divino.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas por el autor no reflejan necesariamente las opiniones, puntos de vista y políticas editoriales de TRT.