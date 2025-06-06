Es temporada de Hajj, un momento en el que millones de musulmanes de todo el mundo se reúnen en La Meca para realizar la peregrinación. Este año, la experiencia luce distinta a la de años anteriores: aplicaciones móviles los guían paso a paso, la inteligencia artificial ayuda a gestionar el flujo de personas y los dispositivos inteligentes monitorean desde la salud hasta los movimientos. La peregrinación, que antes era completamente “analógica”, ha entrado en la era digital.

Pero este cambio no ocurre solo en La Meca. Refleja una cuestión más amplia que muchos musulmanes sentimos en nuestra vida diaria: el equilibrio entre el uso creciente de la tecnología y nuestra conexión espiritual con Allah.

¿Acudo más seguido a ChatGPT que a Allah? Algunos días, la respuesta es sí. Y darme cuenta de eso me hizo detenerme a pensar. En esta época de avances tecnológicos, creo que es importante reflexionar con frecuencia sobre cuánto dependemos de la tecnología y con qué frecuencia nos dirigimos a Allah. Ser honestos con nosotros mismos sobre si usamos más la inteligencia artificial que el dua (súplicas y oraciones) nos ayuda a no perder de vista lo que realmente importa.

Durante el Ramadán de este año, profundicé en esta idea en un taller que ofrecí sobre cómo “mejorar tus duas” usando ChatGPT. Analizamos diferentes estructuras para escribir allí los duas, cómo incluir los nombres de Allah, e incluso usamos indicaciones como: “Haz una lista de duas basada en lo que sabes de mí”.

Fue fascinante ver cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a recordar cosas que habíamos olvidado incluir en nuestras oraciones. A veces, la vida va tan rápido que perdemos de vista lo que sentimos en el corazón, y contar con una herramienta que nos devuelva a la profundidad puede ser, sorprendentemente, útil.

La IA como herramienta para reflexionar

Al mismo tiempo, creo que es fundamental usar la tecnología con conciencia. Puede ayudarnos a fortalecer nuestra fe si la usamos con moderación, pero también puede volverse una distracción si no tenemos cuidado.

Lo noto especialmente en los espacios sagrados, como cuando me preparo para rezar o cuando estoy en la mezquita. El celular puede empujarnos a revisar redes sociales en lugar de entrar en un momento de reflexión. Ser conscientes de eso es clave, sobre todo en instantes cuyo objetivo es conectarnos con lo espiritual.

Lo viví claramente cuando hice Umrah en 2022. Antes del viaje, tomé la decisión de imprimir mis listas de duas para no depender del teléfono. Sabía lo fácil que era distraerse con la pantalla. Tener una copia física, en papel, me ayudó a estar completamente presente, sin notificaciones ni la tentación de deslizar el dedo en la pantalla. Hacer dua se sintió más intencional, más conectado.

Dicho eso, sí creo que la tecnología puede ser una gran aliada para mantener una práctica constante de fe. Aplicaciones como Quranly y Niyyah me han ayudado a mantenerme comprometida a diario. Llevo una racha de 100 días con Quranly, una app que fomenta la lectura habitual del Corán. Nunca antes había logrado ese nivel de constancia. Incluso leer solo un versículo al día crea cierto ritmo de conexión.

Los musulmanes creemos que a Allah le gustan las acciones pequeñas pero constantes, y en ese sentido, la tecnología puede ayudarnos a formar esos hábitos. Las pequeñas pruebas y mensajes diarios de la app Niyyah son otro ejemplo de cómo podemos integrar la fe en nuestra rutina de manera sencilla.

