El viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos la semana pasada culminó sin el resultado que Tel Aviv esperaba: regresó de Washington sin los avances que había prometido a su audiencia interna.

La visita, presentada por Netanyahu como urgente y decisiva, concluyó con un breve y neutro comunicado de su oficina. No hubo comparecencia conjunta, ni conferencia de prensa, ni una declaración pública de alineamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Irán.

Cuando Netanyahu se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca el miércoles, Irán fue el tema central de su agenda. Ya de regreso a Israel, Netanyahu afirmó que había dejado clara su postura, al señalar que no había “ocultado” su “escepticismo general sobre la posibilidad de alcanzar cualquier acuerdo con Irán”.

Para un dirigente que suele amplificar los logros diplomáticos y su relación personal con presidentes estadounidenses —desde su discurso de 2015 ante el Congreso contra el acuerdo nuclear de la administración Obama hasta su estrecha cooperación con Trump durante los Acuerdos de Abraham—, el tono moderado resultó llamativo.

El presidente Trump, por su parte, señaló que “no se decidió nada definitivo”.

Ahora bien, la Casa Blanca dejó en claro que las negociaciones con Irán continúan, tras una primera ronda exploratoria de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, orientada a evaluar los parámetros de un posible nuevo marco nuclear. Ese era, precisamente, el escenario que Netanyahu buscaba evitar.

Una reunión marcada por lo que no ocurrió

Netanyahu llegó a Washington asegurando que presentaría los “principios rectores” de Israel para unas negociaciones con Irán. Sin embargo, esos principios no contenían nada sustancialmente nuevo, ni tampoco el mensaje que transmitió.

Desde hace más de tres décadas, Netanyahu describe a Irán como una amenaza existencial para Israel y advierte sobre sus ambiciones nucleares en foros internacionales, entre ellos la Asamblea General de la ONU en 2012, cuando trazó una línea roja sobre una bomba dibujada.

Sus objetivos han sido constantes: debilitar a Irán por todos los medios posibles; priorizar, si es viable, un cambio de régimen; y, en caso contrario, garantizar que Irán quede privado de manera permanente de capacidades nucleares y de misiles de largo alcance. Tras el ataque israelí directo y no provocado contra Irán el año pasado, la cuestión de los misiles ganó aún más peso en las exigencias israelíes.

En Washington, Netanyahu impulsó una posición maximalista basada en varios puntos que considera fundamentales:

En primer lugar, exige que no exista ningún enriquecimiento de uranio en suelo iraní, una demanda que va más allá de marcos previos de negociación de Estados Unidos, incluido el acuerdo nuclear de 2015, que permitía un enriquecimiento limitado bajo estricta supervisión.

En segundo lugar, plantea límites severos —o idealmente la eliminación— del programa de misiles balísticos de Irán, un pilar central de la estrategia de disuasión de Teherán y que sus líderes consideran innegociable.

Tel Aviv también considera esenciales las restricciones a los aliados regionales y a las redes de influencia de Irán, así como la libertad de acción para que Israel pueda atacar al país, incluso bajo cualquier acuerdo futuro. Además, Netanyahu también se opone a cualquier “cláusula de vencimiento”, ya que busca imponer restricciones permanentes que consoliden la supremacía estratégica de Israel en la región.

Nada de esto coincide con la dirección que parece tomar la diplomacia entre Estados Unidos e Irán.

Si bien la administración del presidente Trump aún no definió con precisión los parámetros de un eventual acuerdo, las primeras señales desde Washington apuntan a un objetivo más limitado que el planteado por Israel.

El enfoque parece centrarse en extender el cronograma para que Irán desarrolle su programa nuclear y prevenir su militarización, en lugar de eliminar por completo el enriquecimiento de uranio o desmantelar su programa de misiles balísticos.

En este marco, la Casa Blanca estaría evaluando si es posible alcanzar un acuerdo, aunque tenga imperfecciones, antes de avanzar hacia una escalada. Ese enfoque refleja el cálculo de que contener, aunque sea parcialmente, los avances nucleares de Irán podría ser preferible a los riesgos de una confrontación o una acción militar.