Desde que Israel y Hamás firmaron el acuerdo de alto el fuego el pasado 19 de enero, el ejército israelí ha matado al menos a 137 palestinos en Gaza, según denunciaron autoridades locales. Cifras similares reporta el monitor de derechos humanos Euro-Med, que estima un promedio de siete muertos cada dos días bajo fuego israelí.

En un comunicado emitido el martes, Salama Marouf, jefa de la Oficina de Medios de Gaza, denunció que Israel ha intensificado deliberadamente sus ataques en los últimos diez días, incumpliendo el acuerdo de cese del fuego.

“El último de estos crímenes fue un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza que mató a cinco personas, incluidos dos hermanos, elevando el número total de mártires desde el inicio del alto el fuego a 137”, afirmó Marouf.

Por su parte, la organización humanitaria Euro-Med sitúa la cifra en 145 desde que entró en vigor el alto el fuego, con un promedio de siete palestinos muertos cada dos días bajo fuego israelí y más de 600 heridos.

El martes, al menos siete palestinos murieron y varios más resultaron heridos en ataques israelíes. Según fuentes médicas, un ataque dirigido contra un grupo de civiles al este de la Ciudad de Gaza dejó cinco muertos y múltiples heridos. Asimismo, testigos informaron que un dron israelí atacó a palestinos reunidos cerca de una vivienda destruida en la zona de Netzarim.

En otro ataque con dron, una mujer palestina falleció en la aldea de Chouka, al este de Rafah. Además, fuerzas israelíes también abrieron fuego contra viviendas palestinas en Jan Yunis, mientras que en Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, un niño murió tras ser alcanzado por disparos del ejército israelí.

En este contexto, Euro-Med afirmó que, desde la entrada en vigor del acuerdo, “Israel ha utilizado el bloqueo y la inanición como herramientas de una estrategia de asesinato lento en el genocidio de la población de Gaza”.

El equipo de campo del grupo documentó ataques continuos por parte de Israel, incluidos “disparos de francotiradores, ataques con drones y ataques con cuadricópteros contra civiles palestinos, especialmente aquellos que intentan revisar sus hogares cerca de la zona de amortiguamiento impuesta por Israel a lo largo de las fronteras norte y este de Gaza”, según el comunicado.

Además, el grupo señaló que Rafah, en el sur de Gaza, ha sido una de las zonas más atacadas desde el inicio de la tregua, y condenó los “ataques sistemáticos de Israel”, destacando que han continuado “sin justificación militar a pesar del cese de las hostilidades”, como lo estipula el acuerdo.