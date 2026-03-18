En un esfuerzo por seguir asegurando su espacio aéreo, el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye anunció este miércoles el despliegue de otro sistema de defensa aérea Patriot de la OTAN en la provincia de Adana, sur del país, que se complementará con el sistema español que ya se encuentra allí.

Al dar a conocer la noticia, el portavoz del ministerio, el contraalmirante Zeki Aktürk, explicó que este sistema Patriot adicional procede del Comando Aéreo Aliado de la OTAN en Ramstein, Alemania. Hablando desde la Base Aérea de Incirlik, en Adana, Aktürk detalló que esta medida se suma a las “acciones adoptadas a nivel nacional para garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo y de nuestros ciudadanos”.

En ese sentido, recordó que el pasado 13 de marzo, un proyectil balístico disparado desde Irán ingresó al espacio aéreo turco antes de ser neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental.

“Mantenemos contactos con el país implicado para esclarecer plenamente todos los aspectos del incidente, tomando todas las medidas necesarias con determinación contra cualquier amenaza a nuestra seguridad nacional y vigilando de cerca y cuidadosamente los acontecimientos en nuestra región”, declaró Akturk.

Todo ello ocurre en un Oriente Medio sacudido por una nueva escalada. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán que ha dejado en ese país alrededor de 1.300 muertos, entre ellos el entonces líder Supremo Alí Jamenei.

Teherán ha respondido con ataques con drones y misiles no solo contra Israel, sino también contra Jordania, Iraq y países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, causando víctimas, daños en infraestructuras y perturbaciones en mercados y rutas aéreas.

En relación con los ataques de Israel en la región, Aktürk denunció que ese país “sigue violando el alto el fuego alcanzado en Gaza y mantiene la presión sobre Cisjordania ocupada, incluyendo la restricción del derecho de los musulmanes a practicar su culto durante el mes bendito de Ramadán”.