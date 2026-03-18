TÜRKİYE
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Türkiye recibirá nuevo sistema de defensa Patriot de la OTAN que se desplegará en Adana: ministerio
El Ministerio de Defensa de Türkiye indicó que este sistema de defensa Patriot adicional complementará el que ya fue desplegado, en medio de las amenazas al espacio aéreo del país, luego de que proyectiles iraníes fueran interceptados este mes.
Türkiye recibirá nuevo sistema de defensa Patriot de la OTAN que se desplegará en Adana: ministerio
Zeki Aktürk hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en el 10º Comando Principal de Base de Reactores en Incirlik, Adana. / AA
hace una hora

En un esfuerzo por seguir asegurando su espacio aéreo, el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye anunció este miércoles el despliegue de otro sistema de defensa aérea Patriot de la OTAN en la provincia de Adana, sur del país, que se complementará con el sistema español que ya se encuentra allí. 

Al dar a conocer la noticia, el portavoz del ministerio, el contraalmirante Zeki Aktürk, explicó que este sistema Patriot adicional procede del Comando Aéreo Aliado de la OTAN en Ramstein, Alemania. Hablando desde la Base Aérea de Incirlik, en Adana, Aktürk detalló que esta medida se suma a las “acciones adoptadas a nivel nacional para garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo y de nuestros ciudadanos”.

En ese sentido, recordó que el pasado 13 de marzo, un proyectil balístico disparado desde Irán ingresó al espacio aéreo turco antes de ser neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental. 

“Mantenemos contactos con el país implicado para esclarecer plenamente todos los aspectos del incidente, tomando todas las medidas necesarias con determinación contra cualquier amenaza a nuestra seguridad nacional y vigilando de cerca y cuidadosamente los acontecimientos en nuestra región”, declaró Akturk.

Todo ello ocurre en un Oriente Medio sacudido por una nueva escalada. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán que ha dejado en ese país alrededor de 1.300 muertos, entre ellos el entonces líder Supremo Alí Jamenei.

Teherán ha respondido con ataques con drones y misiles no solo contra Israel, sino también contra Jordania, Iraq y países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, causando víctimas, daños en infraestructuras y perturbaciones en mercados y rutas aéreas.

En relación con los ataques de Israel en la región, Aktürk denunció que ese país “sigue violando el alto el fuego alcanzado en Gaza y mantiene la presión sobre Cisjordania ocupada, incluyendo la restricción del derecho de los musulmanes a practicar su culto durante el mes bendito de Ramadán”.

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Asimismo, reiteró el respaldo a “la soberanía y la integridad territorial del Líbano”, y llamó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad para poner fin a la presión ejercida por Israel sobre el pueblo palestino, expresando su deseo de que los conflictos en Oriente Medio concluyan “lo antes posible”.

Por otro lado, el portavoz anunció que los buques de la Armada turca TCG Göksu, TCG Bayraktar, TCG Bartin y TCG Yüzbasi Güngor Durmus zarparán el 25 de marzo desde el Mediterráneo oriental rumbo a Somalia, dentro de una misión que busca reforzar la presencia y cooperación en esa zona estratégica.

También informó que, entre el 24 y el 28 de marzo, Brasil acogerá una reunión de cooperación naval con Türkiye. 

Por último, Aktürk puso el foco en los esfuerzos continuos para aumentar aún más el poder y ​​la eficacia de las fuerzas armadas, explicando que se han incorporado al inventario de la Fuerza Aérea varios vehículos aéreos "Super Simsek", desarrollados en el país por las Industrias Aeroespaciales Turcas.

También mencionó que la Corporación de la Industria Mecánica y Química de Türkiye ha obtenido la certificación AS9100 del Sistema de Gestión de Calidad Aeroespacial y de Defensa, "que certifica el cumplimiento de los estándares internacionales".

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FUENTE:TRT World
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