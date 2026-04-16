El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó este miércoles sus condolencias y solidaridad con los afectados por el tiroteo en una escuela en la provincia de Kahramanmaras, un ataque que, según dijo, “ha entristecido profundamente a Türkiye, especialmente a nuestros queridos niños”.

En su cuenta de NSosyal, Erdogan escribió: “Desafortunadamente, en este trágico ataque, perdimos a nuestros brillantes niños y a un educador dedicado. Ruego a Dios Todopoderoso que conceda misericordia a quienes hemos perdido”.

Asimismo, Erdogan indicó afirmó que los fiscales, junto con las autoridades civiles e inspectores educativos, están llevando a cabo una investigación exhaustiva iniciada inmediatamente después del incidente. Añadió que el caso será esclarecido en todos sus aspectos.

Según informó el ministro del Interior de Türkiye, Mustafa Ciftci, el tiroteo, que ocurrió este miércoles en una escuela secundaria en el sur de Türkiye, dejó nueve muertos y 13 heridos, seis de ellos en estado crítico.