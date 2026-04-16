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Erdogan expresa condolencias y solidaridad tras tiroteo en escuela del sur de Türkiye
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, envió sus condolencias tras el ataque armado en una escuela de Kahramanmaras, en el sur del país, que dejó 9 muertos y 13 heridos. Fiscales y autoridades civiles iniciaron una investigación exhaustiva.
Erdogan expresa condolencias y solidaridad tras tiroteo en escuela del sur de Türkiye
"Lamentablemente, en este trágico ataque, perdimos a nuestros brillantes hijos y a un educador dedicado", escribió Erdogan. / AA
hace 2 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó este miércoles sus condolencias y solidaridad con los afectados por el tiroteo en una escuela en la provincia de Kahramanmaras, un ataque que, según dijo, “ha entristecido profundamente a Türkiye, especialmente a nuestros queridos niños”.

En su cuenta de NSosyal, Erdogan escribió: “Desafortunadamente, en este trágico ataque, perdimos a nuestros brillantes niños y a un educador dedicado. Ruego a Dios Todopoderoso que conceda misericordia a quienes hemos perdido”.

Asimismo, Erdogan indicó afirmó que los fiscales, junto con las autoridades civiles e inspectores educativos, están llevando a cabo una investigación exhaustiva iniciada inmediatamente después del incidente. Añadió que el caso será esclarecido en todos sus aspectos.

Según informó el ministro del Interior de Türkiye, Mustafa Ciftci, el tiroteo, que ocurrió este miércoles en una escuela secundaria en el sur de Türkiye, dejó nueve muertos y 13 heridos, seis de ellos en estado crítico.

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Por su parte, el gobernador de Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, indicó que el ataque fue perpetrado por un estudiante de octavo grado en la escuela secundaria Ayser Calik, por motivos aún desconocidos.

El estudiante llevó armas de fuego en una mochila y disparó de forma indiscriminada tras ingresar en dos aulas, explicó Unluer. Añadió que las armas podrían haber pertenecido al padre del sospechoso, un expolicía, y detalló que el estudiante habría llegado a la escuela con cinco armas de fuego y siete cargadores.

El presunto atacante también murió, señaló el gobernador, quien agregó que aún no está claro si se disparó intencionalmente o si perdió la vida en medio del caos.

Desde otros países llegaron mensajes de solidaridad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán expresó en la red social X su profunda tristeza por el ataque en el “país hermano Türkiye”. Manifestó su apoyo y extendió sus condolencias a las familias de las víctimas.

Por su parte, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, afirmó en su cuenta de redes sociales que estaba profundamente consternado por la tragedia. Expresó su apoyo a Erdogan y a las familias afectadas, y deseó una pronta recuperación a los heridos.

FUENTE:TRT Español y agencias
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