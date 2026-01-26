Todo lo que hay allí fuera, si se lo ve con una mirada abierta, puede ser arte. Todo, incluso nuestra propia basura. Así lo entiende Deniz Sagdic, una de las artistas ecológicas más originales de Türkiye.

Para Deniz, más que un cuadro, una estatua o una puesta en escena, el arte tiene un sentido enraizado y profundo. “Para mí, el arte es un sentimiento interno y un medio de autoexpresión que refleja nuestras experiencias humanas y nuestras relaciones con el mundo que nos rodea”, cuenta Deniz a TRT Español.

Es así cómo se transformó en una artista que se desmarca de las grandes tendencias, y compone y presenta sus obras de modos poco comunes. “No limito exponer mis obras de arte a las galería, elijo colocarlas en espacios poco convencionales, como aeropuertos o centros comerciales”, agrega. “El arte debe ser accesible para todos, en todas partes y en cualquier momento. Considero que el arte es un viaje mágico, y esta magia existe dentro de cada persona”. Pero, ¿cómo se convirtió en una de las referentes del arte ecológico en Türkiye y una de las artistas más originales de su generación?

La meta de añadir emoción a las cosas

Deniz, de 42 años, creció en Mersin, en el sudoeste de Türkiye y en la costa del mar Mediterráneo. Mamá, papá y sus tíos eran artesanos de vidrio. Sus tías, costureras. En 1999, ingresó a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Mersin y, cuatro años más tarde, se graduaba con el mejor promedio de su promoción. En 2005 obtuvo un máster en Bellas Artes en la Universidad Dogus de Estambul.

Si alguien le pide definir su estilo, es decir por qué hace lo que hace, Deniz lo resume así: “A lo largo de mi carrera artística, trabajé para añadir emoción y profundidad a las cosas que consideramos descuidadas, lo que me permitió transformarlas en arte que despierta admiración”, dice. De ese modo, se hizo célebre en Türkiye primero y luego a nivel mundial. Y sus obras –antes desechos, hoy, piezas de colección– desfilan por exposiciones y ferias de renombre.

Para ella, ser artista siempre fue como respirar. Al menos, era lo que respiraba en casa. “Crecer en una familia de artesanos me aportó mucho”, recuerda. “Aprender a trabajar el vitral, jugar con telas y aprender el arte de la transformación me permitió combinar la artesanía y la belleza, y me ayudó a desarrollar y nutrir mi sentido artístico desde dentro. Aprendí muchas habilidades artísticas desde muy joven. Aprendí a hacer vidrieras con mi padre, que era profesor de vidrio, y también aprendí pintura con mis tíos, que eran diseñadores. También aprendí técnicas de costura y bordado con mis tías y las costureras de la familia, con quienes solía coser bolsos con retazos de tela”.

Mientras estudiaba en la universidad en Mersin, ya daba sus propios talleres de arte. Hoy lleva 25 años dedicada tiempo completo a sus obras. Y se la considera una de los precursores del “arte sostenible” en el mundo. Y es así cómo la basura pasó a ser uno de los ejes de sus obras.

Del óleo a los residuos

La trayectoria de Sagdic como artista comenzó con un enfoque tradicional en la pintura al óleo y acrílica. Sin embargo, pronto se desilusionó con la naturaleza elitista del mundo del arte, que atendía principalmente a unos pocos selectos. Esta toma de conciencia la llevó a explorar materiales y técnicas alternativas, lo que dio lugar al desarrollo de su proyecto “Ready-ReMade”, donde reutilizó residuos cotidianos, como tela de jeans, aparatos electrónicos viejos y plásticos desechados, para crear obras que desafían las nociones convencionales del arte y el consumo. En total, empleó 200 jeans dañados, 12.860 botones, 35.589 bridas de plástico y 290 cajas de medicamentos.

En 2013, todo el mundo estaba más involucrado en el consumo que en la producción, el pensamiento y la protección. La palabra “sostenibilidad” aún no había entrado en la escena mundial y no tenía un significado real. Así, Deniz se preguntó: “¿Puedo convertir todo tipo de cosas abandonadas en arte?”. Como consumidor, descubrió que ella también usaba y descartaba todo. Y sin medir las consecuencias. Decidió que, si quería cambiar la mentalidad de la sociedad, debía empezar con ella misma. Y reutilizar lo que ya no daba uso. O donarlo.