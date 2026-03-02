Los ataques de represalia de Irán han alcanzado hasta ahora 500 sitios vinculados a Israel y Estados Unidos en Oriente Medio, informó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI) en el tercer día de combates.

“Desde el inicio del conflicto, los valientes soldados de las Fuerzas Armadas iraníes han atacado 60 objetivos estratégicos y 500 objetivos militares estadounidenses y del régimen sionista (Israel)”, indicó el CGRI en un comunicado este lunes.

Añadió que se han lanzado más de 700 drones y cientos de misiles.

Teherán ha llevado a cabo múltiples oleadas de misiles balísticos y drones en respuesta a los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero, que mataron al líder supremo Alí Jamenei y alcanzaron otros puntos estratégicos.

Algunos de los ataques iraníes han tenido como objetivo directo a Israel, provocando al menos 11 muertos, incluidos incidentes en el centro del país, como en Beit Shemesh y cerca de Jerusalén, además de múltiples heridos.

Irán también ha atacado activos y bases militares estadounidenses en toda la región, con un saldo de al menos cuatro militares estadounidenses muertos y varios más heridos.