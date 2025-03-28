La llegada del gobierno republicano a la Casa Blanca ha desembocado en una serie de decretos que han provocado que las minorías del país se sientan desprotegidas, advierten organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos.

La imposición del inglés como único idioma oficial en un país donde se hablan 350 lenguas, la desmantelación del Departamento de Educación –que limitará el acceso a la formación para quienes no pueden costearse escuelas privadas–, así como el fin de la nacionalidad por nacimiento –que elimina los derechos de los nacidos en Estados Unidos—, son ejemplos de los numerosos decretos de Trump (solo en su primer mes como presidente firmó 72) que han provocado la reacción de parte de la sociedad civil.

Estas medidas, justifica el gobierno, buscan acabar con el despilfarro de los gastos federales, terminar con la “discriminacion” que los estadounidenses blancos sufren con las políticas favorables al multiculturalismo y con el objetivo de trabajar por el bien del país. “Quien salva a su patria no viola ninguna ley”, escribió en febrero Trump en Truth Social, su propia red social, parafraseando a Napoleón Bonaparte.

“Necesitamos políticas que cierren brechas, no que las amplíen”

“Para mí, el cambio comienza en casa. Como madre, tengo la responsabilidad y el privilegio de formar a la próxima generación de líderes. Criar hijos no es solo enseñarles a ser buenos seres humanos, sino empoderarlos para que sean agentes de cambio en su comunidad”, señala Francis Castro-Corral, madre de dos hijos y activista latina de la organización Mujeres Poderosas , en diálogo con TRT Español.

Francis, que aparte de su faceta como activista de base en casa y en la calle, trabaja como especialista Sénior para América Latina en Relaciones Comerciales y con Socios en una prestigiosa empresa tecnológica, se siente “profundamente comprometida con la celebración de la diversidad y el respeto a las culturas”. Desde su casa en Phoenix, Arizona, muestra su preocupación por los “actuales retrocesos en derechos civiles, mientras los crímenes de odio aumentan. La discriminación laboral sigue en alza, afectando especialmente a trabajadores de minorías”.

En relación con las medidas firmadas por el nuevo gobierno, esta activista se manifiesta especialmente preocupada por la desigualdad educativa. “El acceso a educación de calidad sigue dependiendo del código postal. Las escuelas en comunidades de bajos ingresos reciben miles de millones menos en financiamiento, y la censura histórica limita la enseñanza sobre derechos civiles, afectando la identidad y el pensamiento crítico de las nuevas generaciones”, explica Francis. “Necesitamos políticas que cierren brechas, no que las amplíen”, añade.

Además, Francis es cofundadora de una pequeña organización sin fines de lucro que apoya a estudiantes de bajos recursos y de primera generación. “El conocimiento es poder. La desinformación es una de las mayores amenazas para nuestras comunidades, y por eso me esfuerzo en compartir información verificada y relevante”, añade. “No publico por moda ni por likes, sino con propósito”.

Su meta es amplificar las voces que muchas veces son ignoradas y generar discusiones que lleven a la acción. “Como latina y mujer de minoría, entiendo la importancia de estar informada y educar a otros sobre las políticas que nos afectan”, reflexiona Francis. “Por ello trabajo activamente en espacios educativos para asegurar que otros niños tengan acceso a oportunidades. A través de mi organización busco empoderar a jóvenes para que crean en su potencial y se conviertan en líderes del mañana”.

Elecciones y temas migratorios

Aparte de iniciativas y acciones a nivel individual como las de Francis, hay otras organizaciones más grandes que han empezado a liderar el cambio en materia de inmigración, justicia económica y problemas ambientales que impactan a las comunidades de cara a las próximas elecciones.