Y al enemigo, se le teme.

Y al que se teme, se le borra.

Por eso, cuando me llamaron de la Fundación Hind Rajab, una organización de palestinos radicada en Bélgica que —como lo hicieran los sobrevivientes judíos hace 80 años— se dedica a buscar en cualquier parte del mundo a los responsables de crímenes atroces contra su pueblo, no lo dudé. Ni un minuto.

El día que denunciamos al soldado israelí de vacaciones en Perú

En el estudio jurídico que formamos hace seis años con Ronald Gamarra –icónico defensor de derechos humanos en Perú– tenemos por lema: “Defendemos causas justas”. Y no había duda: este caso lo era.

Un soldado israelí, de vacaciones en Perú, disfrutaba del sol andino y los ceviches costeños, mientras circulaban videos y fotografías donde aparecía detonando edificios familiares en Gaza y celebrando, minutos después, entre risas y gritos, el resultado de su “misión”. Desde Bruselas me preguntaron si cabía la posibilidad de denunciarlo.

Convoqué a Francisco Macedo, otro gran abogado del estudio. A partir de ahí, invocamos el principio de jurisdicción universal, que obliga a los Estados que han firmado las Convenciones de Ginebra y el Estatuto de Roma a investigar, juzgar y, si corresponde, sancionar a los responsables de crímenes de guerra, sin importar dónde ocurrieron. Y, como consecuencia, le pedimos a la fiscal de la Nación que abriera una investigación.

No fue fácil.

La fiscalía peruana dudó. Titubeó como quien no quiere molestar al embajador de turno. Pero, finalmente, lo hizo. El pasado 6 de junio, una fiscal valiente emitió un dictamen en el que sostiene de manera explícita que se ha activado la jurisdicción universal. La que alguna vez le permitió a Inglaterra detener a Augusto Pinochet en Londres en un lejano 1998, por crímenes atroces cometidos en Chile. Mi hija estudia derecho en Santiago, la capital de Chile. Y justamente repasa en una de sus clases los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario, que dan lugar a la necesidad de no mirar al costado cuando se trata de crímenes odiosos para toda la humanidad, aun cuando no se hayan cometido en el propio territorio ni que perpetrador o víctimas sean locales. Siento que esta coincidencia es un guiño que nos dice que desde nuestras más humildes trincheras hay espacio para resistir y rechazar el oprobio.

Y así, en este rincón del sur global, se sentó un precedente.

Uno pequeño, quizá. Pero vital.

Porque en un mundo donde la justicia es selectiva, cada acto de coherencia vale como un himno.

Quizá Adi Karni -así se llama el soldado israelí de vacaciones en mi Perú- ya no se encuentre en el país. La fiscalía ha pedido un reporte de sus movimientos migratorios y un documento con sus antecedentes. También ha solicitado información a sus pares brasileños, donde Karni también fue sometido a investigación antes de huir con el apoyo de la embajada israelí. Quizá siga la misma suerte, pero lo importante es que tanto en Brasil como en Perú la advertencia está instalada: quienes cometen crímenes de guerra en cualquier lugar del mundo, pueden ser investigados, juzgados y aun condenados en estos países mientras, como en este caso, viajen de vacaciones.

Karni, sus compañeros de armas y superiores, deben saber que sus crímenes no sólo los van a perseguir como fantasmas que asalten la tranquilidad en las noches, y enturbien la manera en cómo serán vistos por sus hijos cuando se llegue a imponer la racionalidad. Deben saber también que sus actos tienen consecuencias. Las mismas que ellos, sus padres o abuelos demandaron para quienes exterminaron a su pueblo.

Cuando mi padre me lanzó de niño aquella sentencia, no sabía que estaba diseñando mi oficio, mi forma de mirar, mi postura ante el dolor ajeno. Hablo por teléfono con mi hija y siento que la historia se repite. Nos conmueve hablar de esto. Nos parecemos y nos duele.

Le confío que ambos podemos decir sin temblores: la barbarie debe ser condenada aunque la víctima se vea, piense o rece distinto de nosotros. Y sobre todo, aunque una voz hegemónica nos diga por quién o quiénes debemos sentir pena y por quiénes no.

Explicarlo es fácil porque —esto que muchos quieren llamar política exterior, o conflicto territorial, o guerra defensiva— es, en esencia, lo mismo que nuestro propio dolor. Una cuestión de humanidad.



