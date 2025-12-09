Sudán enfrenta la mayor crisis humanitaria del mundo, con más de 13 millones de personas desplazadas y decenas de miles de muertos.

Lo que comenzó como una confrontación política y militar entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés) y las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), en abril de 2023, ha evolucionado al punto de constituir un colapso generalizado de salud pública, servicios básicos, infraestructura médica y seguridad civil.

La situación del sistema de salud en Sudán se ha deteriorado a una “condición extremadamente precaria”, con algunas áreas experimentando un colapso total del sistema, alerta el Dr. Tunc Demirtas, investigador del Cuerno de África y académico en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Mersin, en conversación con TRT World.

Funcionarios sudaneses afirman que los hospitales han sido destruidos , evacuados o están operando bajo severa presión en Al Fasher, la capital de Darfur del Norte y el escenario de recientes masacres lideradas por las RSF.

“ El hospital de Türkiye en Nyala es una de las pocas instalaciones que todavía funciona en la región, aunque cada vez está más limitado por la escasez de medicamentos, anestésicos, combustible y suministros esenciales”, señala Demirtas.

“Las rutas de acceso son inseguras o están bloqueadas, lo que hace casi imposible que los civiles, especialmente los pacientes heridos, las mujeres embarazadas y los niños accedan a atención médica”, añade a TRT World el reportero Mohammed Nazar Awad, de 25 años.

Demirtas enfatiza que las restricciones de las RSF, las hostilidades activas y la obstrucción sistemática de las entregas de ayuda han dejado a los civiles sin agua potable, materiales de higiene o acceso estable a alimentos.

Colapso de la resiliencia sanitaria

Según el Ministerio de Salud de Sudán, durante el último año y medio, el bloqueo ha desatado brotes de cólera, difteria, malaria, tifoidea y dengue, mientras que la desnutrición ha exacerbado la vulnerabilidad a estas enfermedades . El efecto acumulativo ha sido el colapso de la resiliencia sanitaria a escala nacional.

La gravedad de la crisis se hace aún más evidente en el testimonio desde el terreno del Dr. Tijani Muhammad Hassan, consultor psicológico y profesor asistente que ha trabajado en el sistema de salud de Sudán desde 2006.

Hassan le dice a TRT World que la guerra ha sido una experiencia amarga y de castigo, marcada por el desplazamiento constante y la lucha diaria para sortear el peligro personal mientras busca apoyar a los civiles que viven bajo condiciones que describe como insoportables.

Al inicio del conflicto, presenció el asesinato de un civil durante un registro rutinario de transporte en Jartum.

“Él intentó explicar”, dice, “y le dispararon y lo mataron frente a nosotros”. Su relato es uno de tantos incidentes similares reportados por profesionales médicos que trabajan en zonas controladas por las RSF.

Según el Dr. Muhammad, miembros de las RSF lo amenazaron directamente, criticando su percibido apoyo a las SAF y presionándolo para que se alineara con ellos. Cuando se negó, intensificaron sus amenazas.

Reporta patrones generalizados de intimidación: médicos acosados en puntos de control, secuestrados, agredidos o forzados a realizar cirugías para miembros de alto rango de las RSF.

Muhammad explica que los trabajadores médicos han enfrentado “secuestros... hacia áreas desconocidas” y las familias sufren “exigencias... de pagar un rescate”. También alerta que el personal de salud fue “forzado a realizar una farsa para enviar mensajes de que la situación es tranquilizadora y la vida es normal”.

Según Muhammad, la situación en Al Fasher durante las incursiones de las RSF fue catastrófica. Dice que mientras estas fuerzas expandían su control dentro de la ciudad, se ejecutaron “masacres, limpieza étnica, violencia sexual y el asesinato de pacientes dentro de los hospitales”

El clamor internacional que se ha generado incluyó llamados urgentes para que las RSF fueran designadas como una organización terrorista. Las SAF respondieron anunciando la movilización general y declarando que impediría que las RSF avanzaran hacia las regiones del norte restantes.

El Dr. Tijani estima que el número de muertos en el área de Al Fasher está en los cientos de miles, una cifra que no puede ser verificada de manera independiente pero refleja la escala del miedo y la destrucción presenciada por quienes sobrevivieron.

Falta de suministros médicos

Muhammad describe que las condiciones humanitarias que sufren las comunidades desplazadas son extremadamente graves. Dice que los civiles que huían de Al Fasher hacia Tawila, Karnoy, Ambro y Al-Dabba fueron "atacados, golpeados y abusados" en el camino, y algunos murieron por “disparos, hambre, sed o agotamiento”.

Añade que sólo una parte logró llegar a áreas seguras controladas por las SAF, donde instituciones locales y comunidades proporcionaron refugio temporal, alimentos y asistencia médica básica.