Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, advirtió a Washington que Teherán está “totalmente preparado” para una mayor escalada mientras las tensiones siguen sacudiendo los mercados globales.

“A nueve días de la ‘Operación Error Épico’, los precios del petróleo se han duplicado mientras todas las materias primas se disparan”, escribió Araghchi en la red social X el lunes en referencia a la “Operación Furia Épica” lanzada por Washington.

Añadió que “Estados Unidos está conspirando contra nuestras instalaciones petroleras y nucleares con la esperanza de contener el enorme impacto inflacionario”, subrayando que “Irán está totalmente preparado”.

Araghchi, además, lanzó una advertencia: “Nosotros también tenemos muchas sorpresas guardadas”.

En otra publicación en X señaló: “Irán no quiere perjudicar a los estadounidenses comunes, que en su gran mayoría votaron para poner fin a la implicación en costosas guerras extranjeras”.

“La culpa del aumento del precio de la gasolina, de las hipotecas más caras y de la caída de los planes de jubilación 401(k) recae directamente en Israel y sus aliados en Washington”, añadió.