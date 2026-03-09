CONFLICTO ISRAEL-IRÁN
“Operación Error Épico”: Irán afirma estar preparado mientras EE.UU. busca escalar la guerra
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, afirmó que Estados Unidos está “conspirando contra nuestras instalaciones petroleras y nucleares”.
Araghchi, además, lanzó una advertencia: “Nosotros también tenemos muchas sorpresas guardadas”. / Reuters
hace 4 horas

Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, advirtió a Washington que Teherán está “totalmente preparado” para una mayor escalada mientras las tensiones siguen sacudiendo los mercados globales.

“A nueve días de la ‘Operación Error Épico’, los precios del petróleo se han duplicado mientras todas las materias primas se disparan”, escribió Araghchi en la red social X el lunes en referencia a la “Operación Furia Épica” lanzada por Washington.

Añadió que “Estados Unidos está conspirando contra nuestras instalaciones petroleras y nucleares con la esperanza de contener el enorme impacto inflacionario”, subrayando que “Irán está totalmente preparado”.

Araghchi, además, lanzó una advertencia: “Nosotros también tenemos muchas sorpresas guardadas”.

En otra publicación en X señaló: “Irán no quiere perjudicar a los estadounidenses comunes, que en su gran mayoría votaron para poner fin a la implicación en costosas guerras extranjeras”.

“La culpa del aumento del precio de la gasolina, de las hipotecas más caras y de la caída de los planes de jubilación 401(k) recae directamente en Israel y sus aliados en Washington”, añadió.

Aumento de las tensiones en Oriente Medio

La escalada regional se intensificó desde que Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán el 28 de febrero, que dejó más de 1.200 muertos, incluido el líder Supremo Alí Jamenei.

Según el Pentágono, más de 50.000 soldados estadounidenses participan en lo que denomina “Operación Furia Épica”.

Teherán ha respondido con ataques con drones y misiles contra Israel, Jordania, Iraq y varios países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses.

FUENTE:TRT Español y agencias
