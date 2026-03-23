“No podía ver nada, solo escuchar a mi familia llorando”, explicó Tarek*, un palestino adolescente de apenas 12 años, a quien las fuerzas israelíes detuvieron en 2025 en una aldea de la Cisjordania ocupada, a su abogado de la organización Military Court Watch (MCW). Contó que golpes violentos en la puerta lo despertaron y que varios soldados irrumpieron rápidamente en su casa. Su madre gritó su nombre, pero no la dejaron acercarse. Sin saber por qué lo detenían, los soldados esposaron a Tarek con bridas que le causaban dolor y le cubrieron los ojos.

Luego lo llevaron a un vehículo militar, manteniéndolo en el suelo, donde recibió bofetadas, patadas y un golpe en la espalda con un arma. En una de las paradas, un médico le hizo preguntas sin mirarlo. Tarek le dijo que las bridas le hacían daño, pero no obtuvo respuesta. Al llegar al centro de interrogación, aún de madrugada, lo dejaron esperando fuera, con frío y sueño. Cuando finalmente lo llevaron dentro, seguía con las manos atadas. “Me hicieron muchas preguntas. A veces me gritaban, otras me decían cosas que me daban miedo. Me dijeron que si no respondía como ellos querían, estaría detenido mucho tiempo. Yo solo quería volver a casa”.

Su madre no pudo acompañarlo durante la detención ni el interrogatorio, y tampoco recibió notificación oficial sobre el paradero de su hijo. Bajo la ley militar israelí, los padres no tienen derecho a estar presentes durante el interrogatorio, aunque las autoridades pueden permitirlo de forma discrecional. Tarek tampoco vio a un abogado ni sabía que tenía derecho a guardar silencio. Le mostraron un documento en hebreo y le dijeron que lo firmara, así lo hizo sin entender que estaba firmando una confesión.

En la celda, otros niños le contaron que él había tenido suerte: a ellos los habían obligado a mantener posiciones dolorosas, los habían empujado contra paredes o alambres de púas, o los habían dejado en aislamiento. Tarek compareció ante el tribunal militar 11 días después de su detención. Era la primera vez que veía a su madre y a su abogado. Cuatro meses después fue liberado, pero sigue sufriendo pesadillas y se despierta pensando que los soldados volverán a entrar en su casa.

Un sistema que comienza cerca de los asentamientos

Mientras gran parte del mundo sigue de cerca la tragedia en Gaza y el acaparamiento de tierras en Cisjordania ocupada, cada año, entre 500 y 700 menores palestinos como Tarek son arrestados y procesados en tribunales militares. Durante décadas, y especialmente durante la primera Intifada, miles de niños han sido detenidos. Desde 2000 más de 13.000 menores palestinos han sido interrogados, procesados y encarcelados . De hecho, el último informe de la ONG Defense for Children International - Palestine (DCIP) de 2020 indica que la mayoría de los niños detenidos no habían sido condenados por ningún delito, sino que se encontraban en prisión preventiva bajo el mecanismo de detención administrativa, que permite encarcelar sin cargos ni juicio por periodos de hasta seis meses, renovables indefinidamente.

Bajo la ocupación en Cisjordania, muchos de estos niños detenidos viven a menos de dos kilómetros de un asentamiento israelí o de carreteras utilizadas por colonos, zonas protegidas por el ejército israelí, que mantiene una fuerte presencia militar en las comunidades palestinas cercanas, lo que genera fricciones, redadas y protestas. En ese contexto, los menores suelen ser acusados de delitos como insultar a un soldado, arrojar objetos —incluidas piedras— o atacar propiedades. La legislación militar israelí clasifica a los palestinos de forma distinta a los estándares internacionales: un “niño” es menor de 12 años; entre 12 y 14 se les considera “jóvenes”; y entre 14 y 16, “adultos jóvenes”. A partir de los 16 años, son juzgados como adultos.

Alarmantemente, muchos menores son acusados de “actividades terroristas hostiles”, una categoría que sugiere ataques contra civiles, aunque en la práctica la mayoría de los casos se refieren a actos políticos o a enfrentamientos con fuerzas militares. En numerosos expedientes, la evidencia es débil o inexistente.

Pese a la falta de transparencia de Israel en este proceso, se han podido reconstruir las cifras con datos parciales del Servicio Penitenciario israelí, el seguimiento diario de abogados de Defence for Children International – Palestine y recuentos de organizaciones palestinas e israelíes que documentan cada arresto. Una parte significativa de estos menores es trasladada a centros de detención dentro de Israel, lo que impide a sus familias visitarlos, ya que los palestinos necesitan permisos especiales para entrar, autorizaciones que rara vez se conceden.

Tribunales militares, una defensa limitada y desventajas lingüísticas

Sin asistencia legal de las autoridades militares de Israel, la mayoría de los abogados que representan a menores palestinos en tribunales militares son palestinos que trabajan para el Ministerio de Justicia de Palestina o para ONG locales. Las familias con más recursos pueden contratar abogados privados, palestinos o israelíes, y cubrir por completo los costos.

Los juicios se desarrollan en hebreo, con traducción simultánea realizada por un soldado, cuya competencia lingüística varía. Las órdenes militares, las actas y las sentencias también están en hebreo, lo que coloca a los abogados palestinos en clara desventaja.

Detención sin pruebas