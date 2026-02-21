El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, rechazó el sábado las afirmaciones de Estados Unidos de que 32.000 civiles murieron durante las protestas en Irán, señalando que Teherán ya ha publicado cifras oficiales y pidiendo pruebas que respalden estimaciones más elevadas.

“Ya saben, el pueblo de Irán es muy diferente de los líderes de Irán, y es una situación muy, muy, muy triste”, declaró el presidente estadounidense Donald Trump el viernes, al tiempo que afirmó que 32.000 personas murieron en un “periodo relativamente corto de tiempo”.

En declaraciones a través de X, Araghchi sostuvo que Teherán ya había cumplido su “compromiso de plena transparencia” al publicar una lista oficial que documenta 3.117 víctimas de lo que describió como “operaciones terroristas recientes”, incluidos alrededor de 200 miembros de las fuerzas de seguridad.

Añadió que “si alguien cuestiona la exactitud de nuestros datos, por favor que comparta cualquier prueba”.

Tensiones y negociaciones

El viernes, Trump afirmó que estaba “considerando” un ataque militar limitado para presionar a Irán a alcanzar un acuerdo, sin ofrecer más detalles.