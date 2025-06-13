Irán lanzó cientos de misiles balísticos contra Israel en una drástica escalada de hostilidades. Los medios iraníes reportan impactos directos en Tel Aviv, así como incendios cerca de instalaciones militares clave, incluida la sede del Ministerio de Defensa.

Este ataque sin precedentes, lanzado la noche de este viernes y confirmado por los medios estatales iraníes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, representa el ataque militar más directo de Teherán contra territorio israelí hasta la fecha.

La cadena de televisión estatal de Irán Press TV informó que la "primera oleada" de ataques con misiles tuvo un "impacto directo" en Tel Aviv, mientras que el Canal 13 israelí confirmó que múltiples intercepciones fallaron, lo que permitió que varios proyectiles alcanzaran objetivos en todo el país.

Un periodista de la agencia de noticias AFP en Tel Aviv describió densas columnas de humo que se elevaban sobre la ciudad mientras las explosiones resonaron durante la noche. Se reportaron incendios cerca de importantes instalaciones gubernamentales y de seguridad, y los equipos de emergencia se movilizaron para atender los daños.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado que afirmó haber "llevado a cabo ataques contra decenas de objetivos en Israel", mientras que un alto funcionario iraní declaró a la agencia de noticias Reuters: "Ningún lugar en Israel estará a salvo: nuestra venganza será dolorosa".