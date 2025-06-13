ORIENTE MEDIO
Irán contraataca a Israel con un bombardeo masivo de misiles
El ataque de Irán se produce horas después de que el líder supremo, Alí ​​Jamenei, prometiera asestar un "duro golpe" en respuesta a lo que denominó la declaración de guerra de Israel.
El ejército iraní lanza un ataque de represalia contra Israel, disparando cientos de misiles balísticos. / AA
13 de junio de 2025

Irán lanzó cientos de misiles balísticos contra Israel en una drástica escalada de hostilidades. Los medios iraníes reportan impactos directos en Tel Aviv, así como incendios cerca de instalaciones militares clave, incluida la sede del Ministerio de Defensa.

Este ataque sin precedentes, lanzado la noche de este viernes y confirmado por los medios estatales iraníes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, representa el ataque militar más directo de Teherán contra territorio israelí hasta la fecha.

La cadena de televisión estatal de Irán Press TV informó que la "primera oleada" de ataques con misiles tuvo un "impacto directo" en Tel Aviv, mientras que el Canal 13 israelí confirmó que múltiples intercepciones fallaron, lo que permitió que varios proyectiles alcanzaran objetivos en todo el país.

Un periodista de la agencia de noticias AFP en Tel Aviv describió densas columnas de humo que se elevaban sobre la ciudad mientras las explosiones resonaron durante la noche. Se reportaron incendios cerca de importantes instalaciones gubernamentales y de seguridad, y los equipos de emergencia se movilizaron para atender los daños.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado que afirmó haber "llevado a cabo ataques contra decenas de objetivos en Israel", mientras que un alto funcionario iraní declaró a la agencia de noticias Reuters: "Ningún lugar en Israel estará a salvo: nuestra venganza será dolorosa".

El ejército israelí reconoció que las explosiones que se escucharon en todo el país fueron resultado tanto de intercepciones exitosas como de impactos de misiles. No hubo de detalles inmediatos disponibles sobre las víctimas ni sobre la magnitud total de los daños.

El ataque se produjo horas después de que el líder supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, prometiera asestar un "duro golpe" en respuesta a lo que denominó la declaración de guerra de Israel.

"Israel inició esta guerra. Infligiremos una venganza dolorosa", declaró Jamenei en un discurso pregrabado.

El ataque se produce tras una oleada de ataques israelíes en suelo iraní desde la madrugada del viernes, dirigidos contra lo que Tel Aviv describió como infraestructura estratégica y nuclear.


FUENTE:TRT Español y agencias
