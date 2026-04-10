A medida que se acercan las negociaciones en Islamabad, Irán reiteró que Washington debe cumplir sus compromisos, extendiendo el alto el fuego a Líbano y deteniendo los ataques israelíes. Condiciones que, según dijo este viernes el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, deben cumplirse antes de iniciar conversaciones.
Ghalibaf afirmó que también la liberación de los activos bloqueados de Irán es una condición previa para iniciar negociaciones.
“Dos de las medidas acordadas mutuamente entre las partes aún no se han implementado: un alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos bloqueados de Irán antes del inicio de las negociaciones”, escribió Ghalibaf en una publicación en la red social X en inglés. “Estos dos asuntos deben cumplirse antes de que comiencen las negociaciones”, remarcó.
Ghalibaf –quien se prevé que desempeñe un rol clave en los diálogos–, hizo el anuncio poco después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, abordara un avión con destino a Islamabad para conversaciones destinadas a transformar un alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán en un acuerdo permanente.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en declaraciones posteriores, dijo que Washington debe cumplir sus compromisos extendiendo el alto el fuego a Líbano y deteniendo los ataques israelíes.
Se esperaba que Ghalibaf y Araghchi lideraran la delegación iraní en Pakistán, aunque se generó incertidumbre tras las nuevas declaraciones.
Desde que se anunció la tregua el miércoles, Irán sostiene que incluía Líbano, donde la ofensiva de Israel contra Líbano ha dejado cerca de 1.900 muertos desde principios de marzo.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, principal mediador entre Irán y Estados Unidos, había señalado que Líbano formaba parte del acuerdo, y que era una de las exigencias de Irán en su plan de paz de 10 puntos presentado a Washington. Sin embargo, la Casa Blanca ha negado que el acuerdo incluyera Líbano, mientras que Vance calificó la situación como un “malentendido” el miércoles y “sin relación” con Teherán.
La liberación de activos iraníes congelados no había sido planteada previamente de forma pública como condición previa para las conversaciones, aunque el alivio total de sanciones es otra de las demandas de Irán en su plan de 10 puntos.
Advertencias de Trump
A estas declaraciones siguieron advertencias del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien afirmó el viernes que su único punto de presión que Irán tiene es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.
“Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen cartas, más que una extorsión a corto plazo al mundo utilizando las vías navegables internacionales. ¡La única razón por la que siguen con vida hoy es para negociar!”, dijo en su plataforma Truth Social.
La referencia a las “vías navegables internacionales” apunta al estrecho de Ormuz, que Teherán restringió durante el conflicto para aumentar la presión sobre Estados Unidos e Israel. “¡Los iraníes son mejores manejando a los medios de noticias falsas y las ‘relaciones públicas’ que combatiendo!”, agregó Trump.
Por su parte, antes de partir el viernes, el vicepresidente JD Vance afirmó que la delegación estadounidense está “esperando con interés la negociación” y expresó su expectativa de un resultado constructivo.
“Creo que va a ser positivo”, dijo, aunque subrayó que el avance dependerá de la postura de Irán en la mesa de diálogo. “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe y extender una mano abierta, eso es una cosa”, dijo, pero agregó: “Si intentan jugarnos, van a descubrir que el equipo negociador no es tan receptivo”.
Vance también indicó que la posición de Estados Unidos sigue directrices claras de la Casa Blanca. “El presidente nos ha dado lineamientos bastante claros, y veremos cómo avanza”, concluyó.