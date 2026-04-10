A medida que se acercan las negociaciones en Islamabad, Irán reiteró que Washington debe cumplir sus compromisos, extendiendo el alto el fuego a Líbano y deteniendo los ataques israelíes. Condiciones que, según dijo este viernes el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, deben cumplirse antes de iniciar conversaciones.

Ghalibaf afirmó que también la liberación de los activos bloqueados de Irán es una condición previa para iniciar negociaciones.

“Dos de las medidas acordadas mutuamente entre las partes aún no se han implementado: un alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos bloqueados de Irán antes del inicio de las negociaciones”, escribió Ghalibaf en una publicación en la red social X en inglés. “Estos dos asuntos deben cumplirse antes de que comiencen las negociaciones”, remarcó.

Ghalibaf –quien se prevé que desempeñe un rol clave en los diálogos–, hizo el anuncio poco después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, abordara un avión con destino a Islamabad para conversaciones destinadas a transformar un alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán en un acuerdo permanente.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en declaraciones posteriores, dijo que Washington debe cumplir sus compromisos extendiendo el alto el fuego a Líbano y deteniendo los ataques israelíes.

Se esperaba que Ghalibaf y Araghchi lideraran la delegación iraní en Pakistán, aunque se generó incertidumbre tras las nuevas declaraciones.

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Desde que se anunció la tregua el miércoles, Irán sostiene que incluía Líbano, donde la ofensiva de Israel contra Líbano ha dejado cerca de 1.900 muertos desde principios de marzo.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, principal mediador entre Irán y Estados Unidos, había señalado que Líbano formaba parte del acuerdo, y que era una de las exigencias de Irán en su plan de paz de 10 puntos presentado a Washington. Sin embargo, la Casa Blanca ha negado que el acuerdo incluyera Líbano, mientras que Vance calificó la situación como un “malentendido” el miércoles y “sin relación” con Teherán.