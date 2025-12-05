Eurovisión, el mayor festival musical de Europa, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Tras años de polémica y desacuerdos por la presencia de Israel, acusado de utilizar el certamen para blanquear su imagen internacional, España y varios países han anunciado su retirada de la próxima edición.

El anuncio se produjo tras la 95° Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), celebrada en Ginebra, donde el debate estuvo completamente marcado por la continuidad de Israel en pleno genocidio israelí en Gaza.

Al finalizar, la radiotelevisión pública española confirmó en un comunicado que "RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión" ante la "permanencia de Israel en el certamen musical europeo".

El presidente de RTVE, José Pablo López, reforzó esta postura declarando que “lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado”.

Horas antes, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, había defendido la decisión, subrayando que "este tipo de boicot funciona". Añadió que "funcionó muy bien en el caso de Sudáfrica cuando quisimos terminar con el apartheid. El boicot deportivo y cultural fue muy eficaz", y denunció además el genocidio contra los palestinos en Gaza.

Con esta decisión, la televisión española confirmó que no emitirá la próxima edición del concurso, que tendrá lugar en mayo de 2026 en la capital de Austria, Viena. Esto supondrá para el certamen la pérdida de su tercera mayor audiencia, con 5,88 millones de espectadores en la final de 2025.

Desde Israel, la cadena pública KAN dio por hecho que participará en el festival, mientras que el presidente Isaac Herzog afirmó: "Israel se merece estar representado en todos los escenarios del mundo". Agradeció además a los "amigos" que "defendieron el derecho de Israel de seguir contribuyendo y compitiendo en Eurovisión".

Países Bajos, Eslovenia e Irlanda también se retiran

La salida de España no fue aislada. Países y organizaciones han denunciado que mantener a Israel en el certamen equivale a avalar a un estado que enfrenta acusaciones gravísimas de genocidio, bajo el pretexto de que Eurovisión es meramente un evento cultural.

Países Bajos, Eslovenia e Irlanda también abandonaron el certamen, generando un efecto dominó que expuso la fractura interna en la organización del festival. La cadena de televisión neerlandesa Avrotros aseguró que su "participación no era compatible con sus valores públicos fundamentales". Desde Dublín, RTE justificó su decisión "teniendo en cuenta las terribles pérdidas humanas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles".

Asimismo, delegaciones como TRT, canal de Türkiye, denunciaron que la “situación humanitaria hace incompatible la presencia de Israel en el certamen”, mientras que las corporaciones públicas de Bélgica, Suecia y Finlandia indicaron que también están evaluando su retirada.