A medida que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán cumple un mes, se perfilan dos escenarios posibles, pero contrapuestos: tanto la escalada como la desescalada parecen plausibles.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un retraso de cinco días en los ataques que había anunciado contra infraestructura iraní, dirigidos específicamente a las plantas de energía del país. Esto ha creado una estrecha ventana para la diplomacia, con Trump señalando que Washington podría buscar un acuerdo con Teherán para poner fin al conflicto.

Sin embargo, analistas advierten que tales pausas han coincidido con frecuencia con reposicionamientos militares, lo que plantea interrogantes sobre si la demora indica una desescalada genuina o, más bien, movimientos preparatorios para operaciones más amplias.

Mientras tanto, los mediadores de Türkiye, Pakistán y Omán han intensificado sus esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego. Sin embargo, persiste una profunda desconfianza entre las partes, especialmente por parte de Teherán, debido a que Washington y Tel Aviv han llevado ataques durante períodos de negociaciones en otras ocasiones. Esto ocurrió, por ejemplo, durante la guerra de 12 días en junio de 2025. Y también al comienzo del conflicto actual.

Los expertos también señalan que, si la guerra llegara a su fin en esta etapa, convencer a la opinión pública estadounidense de que Washington ha alcanzado sus objetivos podría resultar políticamente complicado para Trump, lo que dificultaría justificar cualquier compromiso con Teherán.

Al mismo tiempo, prolongar el conflicto —especialmente si escala hacia una invasión terrestre— conlleva riesgos significativos para Washington, desde posibles alteraciones en los precios del petróleo y los mercados financieros globales hasta crecientes inquietudes de seguridad a lo largo del Golfo y el resto de Oriente Medio.

Ahora bien, aunque la invasión liderada por EE.UU. de Iraq en 2003 vio a las fuerzas estadounidenses entrar en Bagdad en tan solo 21 días, el conflicto actual se acerca a su cuarta semana sin indicios de que Irán esté dispuesto a ceder.

“Necesita llegar a un acuerdo, pero el problema es que no sabe cómo lograrlo”, dice Luciano Zaccara, experto en política iraní y del Golfo con sede en Doha, a TRT World. “Sus exigencias, impulsadas por las preocupaciones existenciales de (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu, le impiden encontrar la manera de poner fin a esta guerra sin dejar atrás a Israel”.

Una espada de doble filo

Israel ha señalado que, incluso si la administración Trump llega a un acuerdo con Teherán, podría continuar las operaciones militares contra objetivos iraníes, una postura que podría complicar los esfuerzos más amplios de alto el fuego o de paz.

Algunos exfuncionarios y analistas estadounidenses y europeos han argumentado que las acciones israelíes contribuyeron a desencadenar la escalada actual, aumentando la presión sobre Washington para apoyar militarmente a Israel.

“Es un golpe doble”, dice Dan Steinbock, un reconocido experto internacional, a TRT World. “Si no da luz verde a la operación terrestre, teme parecer débil. Si la aprueba, alienará aún más a la oposición estadounidense a la guerra, incluidos destacados sectores del movimiento MAGA”, afirma Steinbock, quien es también el autor de “ The Fall of Israel ”, un libro publicado a partir del genocidio de Gaza.

Muchas figuras influyentes del movimiento MAGA, incluido Tucker Carlson, junto con la mayoría de los demócratas, han expresado su oposición a una posible invasión terrestre estadounidense de Irán.

La opinión pública también se muestra escéptica , con encuestas que reflejan una amplia resistencia al despliegue de tropas terrestres y una preocupación generalizada por las consecuencias de la guerra.

Mientras tanto, los crecientes ataques en toda la región han afectado, según informes, la infraestructura militar estadounidense. Según un reporte del diario estadounidense The New York Times, varias bases de Washington se han vuelto cada vez más difíciles de operar debido a que permanecen bajo una amenaza sostenida.

Si Trump decide lanzar una invasión terrestre en Irán –a pesar de la oposición dentro y fuera de Estados Unidos–, “sería una idea terrible”, advierte Zaccara. Señala que esto podría desatar una turbulencia regional aún mayor, con riesgo de escalar hasta dimensiones globales.