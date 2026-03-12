GUERRA CONTRA IRÁN
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Mojtaba Jamenei lanza su primer mensaje oficial y advierte que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado
El nuevo líder Supremo de Irán Mojtaba Jamenei promete "venganza por los mártires", mientras que Ali Larijani advierte que un ataque a la red eléctrica nacional dejará "la región a oscuras".
Mojtaba Jamenei lanza su primer mensaje oficial y advierte que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado
Foto de Archivo de Mojtaba Jameneí / Reuters
12 de marzo de 2026

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, envió su primer mensaje oficial desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre, el fallecido Ali Jamenei. El comunicado, difundido por su canal de Telegram y leído por una presentadora en la televisión estatal, marcó el inicio de un liderazgo que busca consolidar la continuidad política y militar del país.

En su mensaje, Mojtaba Jamenei dejó claro uno de los puntos centrales de su agenda: el Estrecho de Ormuz "debe permanecer cerrado". Este paso adquiere un valor estratégico crítico, ya que por esta vía circula el 20% del petróleo mundial, y el tráfico en la zona se encuentra prácticamente detenido debido a los ataques iraníes a buques, desencadenados tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado 28 de febrero.

Asimismo, Mojtaba Jamenei defendió los recientes ataques que Irán realiza en la región, afirmando que "Irán cree en la amistad con sus vecinos", pero precisando que "solo apunta a bases militares estadounidenses y continuará haciéndolo".

En materia militar, Mojtaba Jamenei destacó los logros de las fuerzas iraníes, asegurando que "golpes decisivos por parte de las fuerzas iraníes bloquearon el camino del enemigo hacia la dominación" y evitaron lo que describió como la "potencial desintegración del país". Asimismo, hizo un llamado a mantener "una defensa efectiva y disuasoria" que, según él, refleja "las demandas del pueblo iraní", mientras elogiaba a los combatientes del "Frente de Resistencia" por su papel en confrontar a los adversarios.

Además, subrayó que "golpes poderosos de los 'valientes guerreros' iraníes" habían frustrado los intentos de los enemigos de obtener ventaja. En la misma línea, elogió a los hutíes de Yemen, Hezbollah y grupos iraquíes, describiendo al "Frente de Resistencia" como "una parte inseparable de los valores de la revolución de Irán".

Mojtaba Jamenei también enfatizó su determinación de vengar los ataques sufridos por Irán, asegurando que "no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires", incluidas las niñas asesinadas en un ataque contra un colegio en el sur de Irán, que causó la muerte de 168 personas y que, según la investigación preliminar estadounidense, fue responsabilidad de Estados Unidos. 

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En paralelo, rindió homenaje a su padre, describiéndolo como "el líder mártir de la revolución”

Finalmente, Mojtaba Jamenei cerró su mensaje con un llamado a mantener una "presencia aplastante del enemigo en el terreno", especialmente durante las próximas ceremonias del Día de Quds.

Ali Larijani asegura que la región “quedará a oscuras”

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, advirtió que la región "quedaría a oscuras" si Estados Unidos atacara la infraestructura eléctrica de Irán. Larijani respondió a la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump sobre que Washington podría "desmantelar la capacidad eléctrica de Irán en una hora", diciendo: "Bueno, si lo hacen, toda la región quedará a oscuras en menos de media hora," y agregó que el apagón permitiría perseguir a los militares estadounidenses "corriendo por seguridad".

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FUENTE:TRT Español y agencias
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