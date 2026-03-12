El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, envió su primer mensaje oficial desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre, el fallecido Ali Jamenei. El comunicado, difundido por su canal de Telegram y leído por una presentadora en la televisión estatal, marcó el inicio de un liderazgo que busca consolidar la continuidad política y militar del país.

En su mensaje, Mojtaba Jamenei dejó claro uno de los puntos centrales de su agenda: el Estrecho de Ormuz "debe permanecer cerrado". Este paso adquiere un valor estratégico crítico, ya que por esta vía circula el 20% del petróleo mundial, y el tráfico en la zona se encuentra prácticamente detenido debido a los ataques iraníes a buques, desencadenados tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado 28 de febrero.

Asimismo, Mojtaba Jamenei defendió los recientes ataques que Irán realiza en la región, afirmando que "Irán cree en la amistad con sus vecinos", pero precisando que "solo apunta a bases militares estadounidenses y continuará haciéndolo".

En materia militar, Mojtaba Jamenei destacó los logros de las fuerzas iraníes, asegurando que "golpes decisivos por parte de las fuerzas iraníes bloquearon el camino del enemigo hacia la dominación" y evitaron lo que describió como la "potencial desintegración del país". Asimismo, hizo un llamado a mantener "una defensa efectiva y disuasoria" que, según él, refleja "las demandas del pueblo iraní", mientras elogiaba a los combatientes del "Frente de Resistencia" por su papel en confrontar a los adversarios.

Además, subrayó que "golpes poderosos de los 'valientes guerreros' iraníes" habían frustrado los intentos de los enemigos de obtener ventaja. En la misma línea, elogió a los hutíes de Yemen, Hezbollah y grupos iraquíes, describiendo al "Frente de Resistencia" como "una parte inseparable de los valores de la revolución de Irán".

Mojtaba Jamenei también enfatizó su determinación de vengar los ataques sufridos por Irán, asegurando que "no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires", incluidas las niñas asesinadas en un ataque contra un colegio en el sur de Irán, que causó la muerte de 168 personas y que, según la investigación preliminar estadounidense, fue responsabilidad de Estados Unidos.