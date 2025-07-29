“Cuando empezaron los bombardeos todo cambió”, recuerda la artista Lama Abbadi, de 34 años, sobre la guerra civil siria que comenzó en 2011. “Vi caer proyectiles, y la gente debió escapar y luego vivir en carpas”.

Lama nació sin audición, por lo que jamás escuchó las bombas. Pero sí las sintió vibrar bajo sus pies como descargas eléctricas.

Con la ayuda de su madre, Lama se comunica mediante lengua de señas. Y, al igual que muchos sirios, ha visto la muerte de cerca. También le ha tocado vivir el trauma de ver su ciudad en ruinas y a muchos seres queridos partir de este mundo. Y todo eso, ella que no escucha pero lo siente todo, lo refleja en la pintura.

“Pintar me daba paz y consuelo en medio del caos que envolvía mi vida”, cuenta Lama a TRT Español. “Era mi único refugio”.

Cuando comenzaron los bombardeos en la ciudad de Jisr al-Shughur, en Idlib, norte de Siria, Lama y su familia debieron huir hacia la frontera con Türkiye y vivir en campamentos. Un período doloroso e impactante que le dejó una marca indeleble en el alma.

El estilo artístico de Lama se encuadra en el realismo expresivo contemporáneo. Y sus más de 100 obras pueden verse tanto en pequeños lienzos como en grandes murales en Idlib, donde los ecos de las bombas aún resuenan, reflejando la profundidad del sufrimiento colectivo de los sirios ante una guerra brutal que costó la vida de más de 600.000 personas.

Una voz en color y forma





Sin poder oír, Lama descubrió la pintura cuando era joven gracias a su padre, también pintor. Sentada a su lado, aprendió técnicas y trazos, y despertó su fascinación por los colores y las pinceladas. Comenzó con bocetos a lápiz y con el tiempo llegó, con ayuda de un profesor privado, a la pintura al óleo.

“En situaciones difíciles, Lama usaba papel y lápiz para comunicarnos sus ideas”, recuerda Hayat, su madre en conversación con TRT Español.

Cuenta que, durante esa época, su hija aprendía lo que la gente decía a su alrededor, descifrando el movimiento de sus labios.

“En los años 90 no había grandes avances en tecnología para audífonos, y aunque la llevamos a médicos, en ese momento no le colocaron ninguno”, recuerda Hayat.

Del bullying y el aislamiento a la voluntad de superación





En la escuela, la realidad fue aún más dura: Lama enfrentó bullying y exclusión social. Sus compañeros la rechazaban por su discapacidad. “Pero a pesar de todo eso”, cuenta la madre, “la determinación de Lama nunca flaqueó”.

“Ella era persistente y tenía una gran voluntad de superarse”, afirma, resaltando cualidades que luego serían clave para derribar barreras sociales y luego artísticas.

Pero algunos comentarios afectaron mucho a la familia, siempre preocupada por ofrecerle a Lama un gran apoyo y alentándola desde joven a perseguir sus sueños artísticos.

“Cuando alguien la llamaba ‘muda’, les decía que me lastimaban”, recuerda Hayat. “Luchamos para que la aceptaran sin exponerla al daño”.

Ese esfuerzo protector sentó las bases para poco a poco lograr su aceptación social. La familia la inscribió en clases especiales donde, con el tiempo, maestros y compañeros comenzaron a reconocer sus talentos. “Esa resiliencia ayudó a formar a la artista que es hoy mi hija”, explica su madre.

Para Lama, ese cambio fue un momento decisivo en su vida. “Pasé de ser una marginada a tener amigos que me apoyaban y compartían mi pasión por la pintura”, recuerda. “Eso aumentó mi confianza y enriqueció mi arte”.

Dolor y propósito en forma de mural





Tras estallar la guerra en Siria, acompañada por su padre y enfrentando el intenso calor, eligió paredes arruinadas y estructuras derrumbadas —símbolos del dolor colectivo— como lienzos para murales donde reflejar el duelo y la esperanza de su gente.

“A través de mis pinturas”, recuerda, “deseaba sembrar esperanza en los corazones”.

Ese deseo configuró una misión artística más allá de la expresión personal: Lama buscaba capturar no solo el costo brutal de la guerra, sino también la posibilidad de recuperación para toda Siria.

“Mi estilo se basa en mostrar la realidad en todas sus dimensiones, con su dolor y sufrimiento. Pero, a la vez, no quiero que la gente se ahogue en la depresión o la desesperanza”, insiste Lama. “Siempre trato de lograr un delicado equilibrio entre mostrar el dolor que sufren las personas y transmitir mensajes de esperanza y fuerza dentro de ellos.”