TÜRKİYE
2 min de lectura
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, mantuvo un encuentro en la Casa Turca de Nueva York con su homóloga de Gabón, Zita Oligui Nguema, en el que dialogaron sobre medioambiente y el empoderamiento de las mujeres africanas.
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
El encuentro se dio en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la primera dama acompaña a su esposo, el presidente Erdogan. / AA
24 de septiembre de 2025

Emine Erdogan, la primera dama de Türkiye, y presidenta del Consejo Consultivo de Alto Nivel sobre Cero Residuos de la ONU, se reunió con Zita Oligui Nguema, esposa del presidente de Gabón, Brice Clotaire Oligui Nguema, este martes en Nueva York.

El encuentro se dio en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la primera dama acompaña a su esposo, el presidente Recep Tayyip Erdogan, y lleva a cabo una agenda de reuniones bilaterales. Como parte de este programa, recibió a Zita Oligui Nguema en la Casa Turca de Nueva York (Türkevi).

Durante la reunión, Nguema expresó su interés en inspirarse en la iniciativa de “Cero Residuos” de Türkiye, así como su deseo de cooperar con el país en este ámbito.

Ante esta solicitud, Emine Erdogan señaló que se podría ofrecer formación técnica a través de la Fundación Cero Residuos. Agregó que también podrían organizarse cursos de formación profesional en diseño, bajo la coordinación de la Casa de África, para apoyar el desarrollo de la artesanía africana.

RelacionadoTRT Español - Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza

Además de los temas medioambientales, la primera dama de Gabón destacó el problema de las drogas en su país y manifestó su deseo de recibir apoyo de Türkiye en esta área.

RECOMENDADOS

A la reunión asistieron además Samed Agirbas, presidente de la Fundación Cero Residuos, y Zeliha Saglam, presidenta del consejo de la Casa Cultural de África.

En una publicación en su cuenta de la red social turca NSosyal, Emine Erdogan afirmó sobre el encuentro: “Tuve el placer de reunirme con la señora Zita Oligui Nguema, la estimada esposa del presidente de Gabón, en la Casa Turca. En nuestra reunión, mantuvimos un fructífero intercambio sobre cuestiones medioambientales y sobre el empoderamiento de las mujeres africanas, entre otros desafíos compartidos de la humanidad”.

También añadió que le “alegró saber que la señora Oligui Nguema sigue de cerca nuestro proyecto de Cero Residuos y está decidida a ampliar sus prácticas en su país. Türkiye siempre está dispuesta a compartir sus conocimientos y experiencia por un futuro sostenible”.

Finalmente, concluyó: “Espero que la cooperación entre nuestros países contribuya a dejar un mundo más habitable a las futuras generaciones”.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan