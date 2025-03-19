GENOCIDIO EN GAZA
1 min de lectura
174 niños asesinados en Gaza en los últimos ataques israelíes
“Hoy marca uno de los días con más niños asesinados en Gaza en la historia.”
esp_imagen_174 niños Gaza / TRT Español
19 de marzo de 2025

“Hoy marca uno de los días con más niños asesinados en Gaza en la historia.” 

Ayed Abu Eqtaish, de DCIP (Defense for Children International - Palestine) denunció que las fuerzas israelíes han sentenciado a muerte a los niños palestinos con ataques incesantes y el bloqueo de ayuda humanitaria: “Esto es un genocidio”.Israel lanzó un ataque masivo sobre Gaza la madrugada del 18 de marzo, matando a más de 400 personas, entre ellas al menos 174 niños, según el Ministerio de Salud palestino.

Se teme que la cifra aumente, ya que muchos siguen bajo los escombros.

