Ibrahim Kalin, director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), visitó el norte de Iraq este martes para conversaciones de alto nivel con funcionarios del Gobierno Regional Kurdo (GRK).

Fuentes de seguridad turcas informaron que Kalin se reunió con varias figuras de alto rango en Erbil, entre ellas el líder del PDK, Masoud Barzani; el presidente del GRK, Nechirvan Barzani; el primer ministro del GRK, Masrour Barzani; el viceprimer ministro, Qubad Talabani; el ministro del Interior, Reber Ahmed, y funcionarios del Consejo de Seguridad del GRK.

Las reuniones se centraron en los desarrollos regionales tras la reciente escalada entre Irán e Israel, y también abordaron medidas para promover la paz y la estabilidad.

La iniciativa "Türkiye Libre de Terror" además fue un tema clave en las conversaciones, sobre el que ambas partes intercambiaron puntos de vista acerca de los próximos esfuerzos conjuntos para erradicar el terrorismo de la región y eliminarlo de la agenda regional.