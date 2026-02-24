Una vez más, la atención internacional vuelve a cruzar el canal de Panamá. Las autoridades del país latinoamericano asumieron este lunes control de dos puertos estratégicos en sus accesos, tras anular la concesión a la compañía CK Hutchison, de Hong Kong. La decisión provocó una dura reacción del gobierno de la región administrativa especial, mientras que el presidente panameño, José Raúl Mulino, buscó despejar críticas y aseguró que la medida “no es ninguna expropiación”.

La empresa hongkonesa PPC, filial de CK Hutchison, operaba dos de los cinco puertos situados en torno al canal de Panamá y gestionaba el 38% del total de contenedores que mueve el sistema portuario del país. A partir de ahora, estas instalaciones quedarán bajo administración transitoria de filiales de la danesa Maersk y la suiza MSC.

"No es una expropiación”, aclara Mulino

En este marco, Mulino afirmó que la Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de las instalaciones “con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales, recordando que se trata de una actividad estratégica para nuestra economía y fundamental para el comercio mundial”.

“Que quede claro: esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación", añadió el mandatario este lunes.

La Corte Suprema de Justicia del país latinoamericano anuló la concesión a la empresa PPC tras admitir dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general, Anel Flores, quien calificó el contrato de “leonino” y lesivo para los intereses del Estado.

Según la Contraloría, Panamá dejó de percibir 1.200 millones de dólares por las operaciones de la compañía. Además, la entidad señaló que la firma se benefició de “numerosas exenciones fiscales”, no pagó una renta adecuada por la concesión y que existieron irregularidades en una auditoría previa para justificar la renovación del contrato, en 2021, por 25 años más.

La Corte Suprema entonces concluyó que la concesión tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” y perjudicaba al Estado panameño. La toma de control se concretó tras la publicación del fallo en el diario oficial, último paso legal del proceso.

A comienzos de este mes, PPC informó el inicio de un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional por un monto estimado en 2.000 millones de dólares, aunque el proceso podría extenderse durante años.

El portavoz de la compañía, Alejandro Kouruklis, afirmó que PPC realizó inversiones por unos 1.800 millones de dólares. “Todas las inversiones, los equipos y el sistema operativo pertenecen a Panama Ports Company y deben ser compensados”, declaró al canal TVN-2.

Relacionado TRT Español - ¿Cuál es la historia detrás del canal de Panamá y por qué Trump lo quiere?

Ahora bien, tras la decisión judicial, el Gobierno de Panamá autorizó este lunes dos contratos de concesión transitorios para garantizar la operación de los puertos. En el caso de APM Terminals –filial de la danesa Maersk, que administrará la terminal Balboa, en el Atlántico– se fijó un plazo de hasta 18 meses y una contraprestación de 26,1 millones de dólares. Para Terminal Investment Limited –la sociedad de MSC, encargada de Cristóbal, en el Pacífico– el monto será de 15,8 millones.