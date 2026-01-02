El escritor palestino Mahmoud Darwish decía: “Cuando pienses en los otros lejanos, piensa en ti mismo y di: ‘Ojalá yo sea una vela en la oscuridad’”. Esa luz la representa claramente Noha El-Haddad, médica de urgencias de Madrid, que, ante la primera oportunidad de viajar a Gaza, no dudó y lo dejó todo para ayudar sobre el terreno.

Pese al agotamiento y entre lágrimas, Noha relata la realidad que viven y sufren los palestinos, en medio del genocidio brutal por parte de Israel. Detalla la escasez de medicinas, alimentos y agua, ya que Tel Aviv continúa bloqueando el ingreso de ayuda humanitaria pese a la tregua. Todo en medio de la devastación, que, según informes de la ONU, afecta al 80% de la infraestructura. “Cuando escuchas esos números, intentas entenderlos… pero no los comprendes hasta que lo ves”, cuenta a TRT Español.

Tras varios meses en los hospitales Nasser y Al-Shifa, salió del enclave. Ahora, siente la necesidad de contarle al mundo lo que ha visto: familias que sobreviven en tiendas de campaña o entre escombros, situaciones límite en los hospitales. Historias que parecen lejanas, ajenas, mientras desde fuera la comunidad internacional intenta “limpiar la conciencia” con un alto el fuego que, en el terreno, no ha cambiado la vida de los palestinos. Desde lejos, el mundo sigue sumergido en sus peleas cotidianas y olvida que vivir entre la destrucción se ha convertido en lo habitual en una Gaza que necesita urgentemente ayuda.

Tras dejar Gaza, y mientras insiste en la necesidad de tomar conciencia, Noha narra en esta entrevista con TRT Español su experiencia sobre el terreno.

Entrevistador: ¿Qué te ha llevado a ir a Gaza?

Noha El-Haddad: Desde pequeña, he tenido la ilusión de poder ir a ayudar como médico a cualquier lugar que hiciera falta. Tras los dos últimos años, viendo todo lo que acontecía en Gaza, se me avivó aún más el deseo de ayudar, deseando llegar allí. Estuve mirando qué opciones había con grandes organizaciones: Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, entre otras, sin saber muy bien cómo se podía proceder.

De repente, una amiga me envió un anuncio de una organización estadounidense que buscaba médicos para ir a una misión humanitaria a Gaza y, sin dudarlo, me apunté. A la semana me confirmaron y, en un mes, me encontraba allí.

Pero no debió ser fácil el acceso. ¿Cómo fue el proceso hasta entrar en el enclave?

El proceso tiene varias etapas. Primero, debes encontrar una organización que te avale; en este caso, era una organización estadounidense que trabaja en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, que, dependiendo de tu especialidad y de las necesidades que se tengan, debe dar el visto bueno a tu perfil.

Después, necesitas la confirmación de las autoridades israelíes, pero no te la dan hasta el día antes de tu fecha de entrada. Es decir, tienes que estar ya en Jordania el día anterior sin saber todavía si vas a poder entrar o no. De hecho, en mi grupo éramos siete médicos que tuvimos que volar a Amán, cada uno desde su país y costeando sus propios gastos. De los siete que íbamos, solo a cuatro nos aceptaron.

Luego, empieza la fase del viaje en autobús desde Amán hacia Cisjordania (ocupada), a través del puente de Allenby. Allí pasas por tres controles de seguridad, tanto de maletas como de documentación. El último escáner era determinante: todos lo temíamos. En caso de que, por ejemplo, consideren que llevas material médico, no pasas el control y te devuelven. De hecho, algunos miembros del grupo tuvieron que regresar tras ese control.

Pero… Si llevas material médico, ¿no puedes acceder?

Como lo oyes, no tiene sentido: vas a una misión médica y lo lógico es que intentes llevar contigo material para ayudar. Pero esas son las normas; si consideran que lo que llevas es “demasiado”, te rechazan.

¿Y después?

Pues, una vez en Cisjordania (ocupada), comienza un viaje en autobús de aproximadamente cuatro horas; en ese trayecto no te puedes bajar. El autobús no puede hacer ningún tipo de parada por motivos de seguridad. Te avisan antes, pero en ese camino no puedes ni ir al baño, ni comer, ni nada. Es un trayecto, digamos, “blindado”, y está prohibido cualquier tipo de interrupción.

Desde Amán hasta estar ya en Gaza pasaron 14 horas, recorriendo diferentes rutas y controles. Es un viaje largo y lleno de nervios, porque hasta que no estás dentro no tienes la seguridad de que realmente vas a poder entrar.

Entonces llegas a Gaza, ¿qué es lo primero que ves?

Tiendas de campaña, gente viviendo en la calle… Literalmente, te vas cruzando con ruinas por todas partes. No hay luz, los caminos están destrozados. Te encuentras con un panorama muy desalentador.

¿Dónde os alojabais?

Nosotros durante toda nuestra estancia nos alojamos dentro del hospital, primero en (el hospital) Nasser y después en Al-Shifa, porque es, por así decirlo, la única zona en la que “pueden garantizar tu seguridad”.

Los primeros 10 días estuve en el Hospital Nasser. Cuando llegas, ves esa escalera en la que atacaron a los paramédicos que estaban rescatando a otras personas, también víctimas de un ataque. Es como que empiezas a ver todo lo que hemos visto en las noticias… esas fotografías, de repente, las estás viendo en la realidad.