La comunidad internacional expresó su alarma ante la reciente escalada militar entre Israel e Irán, luego de que fuerzas israelíes lanzaran ataques aéreos contra instalaciones nucleares, objetivos militares y zonas civiles iraníes el viernes. Las operaciones, que se extendieron hasta la noche, afectaron varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, Natanz, Tabriz e Isfahán, y provocaron la muerte de altos mandos militares y científicos, según medios iraníes.

La ofensiva desató una respuesta inmediata de Irán, denominada “Operación Promesa Verdadera III”, que incluyó el lanzamiento de misiles contra varias zonas en Israel, entre ellas Tel Aviv. Uno de los objetivos alcanzados fue el complejo militar Kirya, sede del mando central del ejército y del Ministerio de Defensa, conocido como el "Pentágono" de Israel, el centro del poder militar del país.

Las tensiones llevaron a varios países árabes a intensificar esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto regional a gran escala. Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Jordania, Kuwait, Irak y Palestina emitieron comunicados advirtiendo sobre el riesgo de una guerra más amplia. Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de complicidad en los ataques israelíes.

Los países árabes condenan los ataques israelíes y piden evitar conflicto regional

Arabia Saudí manifestó su rechazo mediante su ministro de Exteriores, quien sostuvo una conversación con su homólogo iraní. El príncipe heredero Mohammed bin Salman también abordó la situación con el expresidente estadounidense Donald Trump. Riad expresó preocupación por el retroceso que los ataques suponen para la vía diplomática.

El canciller qatarí manifestó su “profunda preocupación” y se comprometió a trabajar con socios regionales e internacionales para evitar una mayor escalada. Emiratos Árabes Unidos, Omán, Egipto, Jordania, Kuwait e Irak emitieron declaraciones similares, condenando los ataques israelíes sobre Teherán e instando al respeto de la soberanía nacional y a soluciones negociadas.

Jordania advirtió que no tolerará violaciones de su espacio aéreo, mientras que Irak presentó una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el uso de su espacio aéreo durante los bombardeos. Autoridades palestinas también pidieron mayor coordinación regional para contener la crisis.

Países de Latam expresan condena a Israel y urgen contención

Desde América Latina, el Gobierno de Brasil calificó los ataques de Israel como una “clara violación de la soberanía de Irán” y expresó su preocupación por las consecuencias de una escalada militar. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad constituye una infracción del derecho internacional.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su Gobierno con la promoción de la paz “en el sentido amplio”, en referencia a la ofensiva israelí. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su “profunda preocupación” por la violencia en Oriente Medio y llamó a abstenerse de acciones que pongan en riesgo a la población civil, reiterando la vocación pacifista del país y su apuesta por el diálogo como vía de resolución.

España, por su parte, exigió contención a las partes y el cese inmediato de la violencia. El Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad en Oriente Medio y aseguró que continuará trabajando con sus socios por una paz duradera en la región. Además, informó que sus embajadas en Irán y en los países vecinos se mantienen plenamente operativas para atender a ciudadanos españoles ante cualquier eventualidad.