Se están produciendo combates feroces en las afueras de la Ciudad de Gaza mientras las fuerzas israelíes avanzan para ocupar la ciudad, acompañadas de ataques aéreos y fuego de artillería pesada, informó la prensa israelí el viernes por la noche. Hasta el momento, al menos nueve palestinos murieron durante la noche del sábado en medio de esta brutal operación, que se suman a un total de casi 80 muertos a manos de Israel en todo el enclave solamente el viernes.

El canal i24 describió los enfrentamientos como "intensos" mientras las tropas israelíes intentaban avanzar, mientras que en redes sociales circulaban reportes sobre incidentes en Gaza que supuestamente dejaron soldados israelíes muertos. Las afirmaciones, no obstante, no han sido confirmadas ni por el ejército ni por los medios tradicionales.

Al tiempo, en los círculos políticos israelíes ha surgido preocupación por la posibilidad de que combatientes de la resistencia palestina hayan capturado a cuatro soldados durante los enfrentamientos, pero ni el ejército ni los grupos palestinos han emitido comunicados oficiales.

Según informó la Radio del Ejército israelí, siete soldados israelíes resultaron heridos la noche del viernes después de que un vehículo blindado en el que viajaban pasara sobre un artefacto explosivo. La emisora pública israelí KAN indicó que uno de ellos sufrió heridas moderadas y los seis restantes resultaron levemente heridos, pero las autoridades no proporcionaron más detalles.

La Operación Gideón 2 para ocupar Ciudad de Gaza





Los ataques actuales de Israel forman parte de la Operación Gideón 2, aprobada por el ministro de Defensa Israel Katz el 21 de agosto, para ocupar la Ciudad de Gaza. La operación continúa con ataques a gran escala que comenzaron hace dos semanas en el barrio de Zeitoun y se han extendido a Sabra.

Así, Israel ha declarado el área como "zona de combate peligrosa" mientras intensifica los bombardeos desde la madrugada del jueves.

Según imágenes que muestran intensa actividad de helicópteros, bengalas y los sonidos de combates pesados, analistas sugirieron que el ejército podría haber activado el "Protocolo Hannibal", una directiva controversial destinada a prevenir la captura de soldados.

De acuerdo con el medio israelí Walla, el ejército ha estado llevando a cabo una “actividad extensa” en el barrio de Zeitoun de la Ciudad de Gaza desde la medianoche. Por su parte, un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu informó que el ejército israelí lanzó al amanecer una serie de incursiones y realizó operaciones de demolición en los barrios de Zeitoun y Sheikh Radwan.

La advertencia de Hamás





La escalada se produjo después de que el brazo armado de Hamás, las Brigadas Qassam, emitiera advertencias.

El portavoz Abu Obeida dijo que los planes de ocupación de Israel serían desastrosos para su liderazgo y que las condiciones de combate aumentaban la probabilidad de captura de soldados.

Advirtió que los prisioneros israelíes permanecerían en las zonas de combate bajo los mismos riesgos que los combatientes palestinos.

"Todos los prisioneros que mueran en ataques israelíes serán anunciados públicamente con nombres, fotos y certificados de defunción", dijo Abu Obeida.

Israel bombardea el enclave sin piedad: al menos 80 muertos en un día





Al menos nueve palestinos murieron la noche del sábado mientras Israel continúa con su ofensiva intensificada en la Ciudad de Gaza, según informes de medios.

La agencia de noticias palestina Wafa informó que cinco personas murieron cuando aviones de guerra israelíes atacaron una casa familiar en el campo de Nuseirat, al sur de la Ciudad de Gaza.

Dos personas más murieron en un ataque a un apartamento residencial en la zona de Al-Karama, al noroeste de la Ciudad de Gaza, y una más cuando las fuerzas israelíes atacaron las torres Shawa y Hosari en la calle Al-Wihda.