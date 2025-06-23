Estados Unidos ha bombardeado tres instalaciones nucleares clave iraníes —Fordow, Isfahán y Natanz—, intensificando aún más el conflicto entre Israel e Irán. En un mensaje a la nación, el presidente Donald Trump aseguró que los ataques “destruyeron” completamente esas infraestructuras y advirtió que se tomarán nuevas medidas si Teherán no opta por la vía diplomática.

Este acontecimiento que involucra a Estados Unidos se produjo tras una semana de enfrentamientos entre Israel e Irán, entrando en su fase más preocupante mientras se intensifican las tensiones en Oriente Medio.

Mientras que Israel ha presentado los ataques que inició el 13 de junio como esenciales para frenar las ambiciones nucleares de Irán, Teherán los considera una amenaza que atenta contra su soberanía.

En medio de este escenario, los países árabes del Golfo se encuentran atrapados en una delicada encrucijada geopolítica, que navegan ahora por un delicado y peligroso triángulo entre Irán, Israel y Estados Unidos. Mientras Teherán analiza sus próximos movimientos, con bases militares estadounidenses y una infraestructura energética crítica en su territorio, las capitales del Golfo temen convertirse en objetivos de represalias iraníes.

Mientras, la advertencia de un bloqueo al estrecho de Ormuz —por donde circula cerca de un tercio del petróleo marítimo mundial— vuelve a tomar protagonismo, elevando no sólo las alarmas de seguridad sino también las preocupaciones económicas globales.

A esto se suma una amenaza menos visible pero igualmente inquietante: un posible ataque contra el reactor nuclear de Bushehr podría desencadenar una fuga radiactiva catastrófica, contaminando las aguas del Golfo y dañando las plantas desalinizadoras de las que dependen millones de personas.

En una región ya marcada por profundas tensiones políticas, una crisis ecológica de este tipo además de superar las fronteras nacionales, puede agudizar aún más las fracturas regionales.

Durante los años de Barack Obama, las países del Golfo observaron con inquietud cómo la posibilidad de un acercamiento entre Estados Unidos e Irán amenazaba con relegarlas a una posición estratégica secundaria. Hoy, bajo la administración de Donald Trump, el temor ya no es el de la marginación, sino el de convertirse en actores involuntarios de un conflicto que escapa a su control.

Tras los ataques recientes en Irán, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) emitió comunicados conjuntos condenando la violación de la soberanía iraní, una postura diplomática unificada que refleja la creciente inquietud regional. Sin embargo, llamó la atención la casi total ausencia de referencias al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), lo que evidencia la sensibilidad del tema y la dificultad para abordar públicamente las cuestiones nucleares en este contexto de escalada.

Qatar pidió moderación y un retorno inmediato a la vía diplomática, mientras Omán e Iraq (este último como observador del CCG) han adoptado un rol que un diplomático de Occidente describió como “neutrales proiraníes”. Es decir, mantienen una neutralidad formal, pero se inclinan diplomáticamente hacia Teherán. Omán, que recientemente medió en conversaciones entre Washington y Teherán, condenó los ataques, mientras que Bahréin, en cambio, hizo un llamamiento al diálogo regional para evitar un conflicto más amplio.

Al contrario de Qatar e Iraq, son considerados “neutrales proisraelíes” Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y, en menor medida, Kuwait: Naciones cuyos intereses de seguridad convergen cada vez más con los de Israel y Estados Unidos, pese a sus llamados públicos a la distensión.

Pese a ello, Arabia Saudí condenó la violación de la soberanía iraní y urgió a la comunidad internacional a buscar una solución política. El Ministerio de Relaciones Exteriores saudí expresó recientemente su esperanza de que las conversaciones fortalezcan “la paz en la región”.

Detrás del discurso diplomático unificado vuelven a aflorar fracturas internas. Aunque todos los miembros del CCG proclaman ser neutrales, diplomáticos y analistas advierten que sus posturas individuales difieren de forma sutil pero significativa.

Fracturas detrás del frente común



Durante la última década, varios países del CCG han optado por estrategias de diversificación, apostando por un doble juego: mantener el vínculo con Estados Unidos mientras amplían sus márgenes de maniobra con Irán.

Omán ha ejercido el papel de mediador confiable entre Washington y Teherán; Qatar ha sabido capitalizar su rol estratégico en los yacimientos marítimos de gas y petróleo; Kuwait ha preservado una postura de vecino pacífico sin conflictos históricos; y Emiratos Árabes Unidos, si bien mantiene tensiones, actúa como un importante canal económico en la región.

Sin embargo, una escalada mayor por parte de Irán —especialmente si pone en peligro las bases militares estadounidenses o la infraestructura energética del Golfo— podría revertir rápidamente el rumbo actual y devolver a la región al tutelaje directo del poder militar estadounidense.

Este momento de máxima tensión podría conducir al Golfo hacia dos futuros radicalmente opuestos.

El escenario más optimista contempla un giro hacia una diplomacia regional más profunda, con los países del Consejo de Cooperación del Golfo asumiendo un papel activo como mediadores para contener el conflicto. Tras haber invertido miles de millones en diversificar sus economías y garantizar la seguridad de sus exportaciones energéticas, los países del Golfo comprenden que una guerra sostenida amenaza directamente sus intereses vitales.