TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye inicia los primeros envíos de gas natural a Siria
El ministro de Energía turco afirma que las exportaciones anuales podrían alcanzar los 2.000 millones de metros cúbicos, suficientes para abastecer a 5 millones de hogares.
Türkiye inicia los primeros envíos de gas natural a Siria
El ministro de Energía de Türkiye, Alparslan Bayraktar, afirma que se pueden exportar 2.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año a Siria. / Reuters
2 de agosto de 2025

Los primeros envíos de gas natural desde Türkiye hacia Siria han comenzado, según anunció el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar.

Durante la inauguración del gasoducto Türkiye-Siria este sábado, Bayraktar explicó que el gas natural proveniente de Azerbaiyán será entregado a Siria a través de Kilis, una ciudad fronteriza turca vecina del norte sirio.

La conexión de gas natural desde Kilis hasta Alepo, en Siria, se completó el 21 de mayo, tras la restauración de los gasoductos dañados.

Bayraktar señaló que hasta 2.000 millones de metros cúbicos (BCM) de gas natural podrían exportarse anualmente a Siria, generando electricidad suficiente para abastecer a 5 millones de hogares.

También indicó que las exportaciones de electricidad hacia Siria se realizan actualmente a través de ocho puntos, con una capacidad que aumentará inicialmente un 25% y que luego se duplicará.

RECOMENDADOS

La infraestructura energética de Siria sufrió daños extensos debido a la guerra civil iniciada en 2011.

Las instalaciones de generación eléctrica, las líneas de transmisión y los sistemas de gas natural fueron gravemente afectados, reduciendo el suministro diario de electricidad a apenas 3 o 4 horas en muchas regiones.

Tras el colapso del régimen del Baaz en diciembre de 2024, se inició un período de transición en Siria, en el que la reconstrucción de la infraestructura energética fue identificada como una prioridad.

Aprovechando su experiencia técnica y su proximidad geográfica, Türkiye comenzó a participar activamente en los esfuerzos de reconstrucción durante esta etapa.

Türkiye ya había suministrado cantidades limitadas de electricidad al norte de Siria, brindando apoyo regional a través de líneas de transmisión en ocasiones.

RelacionadoTRT Global - Türkiye y Siria firman acuerdo clave para el suministro de gas y electricidad

FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato