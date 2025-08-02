Los primeros envíos de gas natural desde Türkiye hacia Siria han comenzado, según anunció el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar.

Durante la inauguración del gasoducto Türkiye-Siria este sábado, Bayraktar explicó que el gas natural proveniente de Azerbaiyán será entregado a Siria a través de Kilis, una ciudad fronteriza turca vecina del norte sirio.

La conexión de gas natural desde Kilis hasta Alepo, en Siria, se completó el 21 de mayo, tras la restauración de los gasoductos dañados.

Bayraktar señaló que hasta 2.000 millones de metros cúbicos (BCM) de gas natural podrían exportarse anualmente a Siria, generando electricidad suficiente para abastecer a 5 millones de hogares.

También indicó que las exportaciones de electricidad hacia Siria se realizan actualmente a través de ocho puntos, con una capacidad que aumentará inicialmente un 25% y que luego se duplicará.