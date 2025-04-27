TÜRKİYE
Ministro turco Hakan Fidan viaja a Qatar para conversaciones sobre cooperación bilateral y Gaza
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye se reunirá con el emir y el primer ministro de Qatar para fortalecer la cooperación bilateral y coordinar la diplomacia regional en medio de la crisis en Gaza.
El volumen del comercio bilateral entre Türkiye y Qatar superó los 1.000 millones de dólares en 2024. / TRT World and Agencies
27 de abril de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunirá con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, así como con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al Thani, durante su visita a Qatar, según informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores turco.

De acuerdo con las fuentes, se espera que las conversaciones se centren en el fortalecimiento de los lazos bilaterales y la coordinación sobre los acontecimientos regionales. También se prevé una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro catarí tras su reunión del domingo.

Fidan visitó por última vez Qatar a principios de febrero, mientras que el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, viajó a Türkiye a principios de este mes para asistir a una reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), organizada por Fidan en la ciudad turca de Antalya.

Comercio bilateral

Ankara y Doha han ampliado sus vínculos durante la última década a través de una asociación estratégica establecida en 2014. Ambos países celebran reuniones periódicas de alto nivel y han firmado más de 100 acuerdos en diversos sectores.

El Comité Estratégico Superior, copresidido por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el emir catarí Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, se reunió por última vez en Ankara en noviembre de 2024. Se espera que la próxima sesión tenga lugar en Doha, la capital catarí, a finales de este año.

Türkiye y Qatar han mantenido posturas similares frente a los conflictos regionales, en particular en lo que respecta a los acontecimientos en Palestina y Siria.

Ambos gobiernos han pedido el fin de los ataques de Israel contra Gaza y continúan trabajando conjuntamente a través de canales bilaterales y grupos multilaterales como el Grupo de Contacto sobre Gaza.

El volumen de comercio bilateral entre Türkiye y Catar superó los 1.000 millones de dólares en 2024.

FUENTE:TRT World
