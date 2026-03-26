El líder de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó el miércoles que negociar con Israel bajo fuego equivaldría a una “rendición”, mientras el grupo respaldado por Irán lanzaba ataques e Israel anunciaba la ampliación del área terrestre que ocupará del territorio libanés, a la que llamó “zona de seguridad”.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que el ejército ya había “creado una auténtica zona de seguridad” y que ahora la está expandiendo, avanzando más profundamente en Líbano.
“Simplemente estamos creando una zona de amortiguamiento más amplia” que podría impedir una invasión terrestre de Israel y ataques con misiles, dijo Netanyahu en un video difundido por su oficina.
El líder del grupo, Qassem, reiteró el miércoles su postura: “Cuando se proponen negociaciones con el enemigo israelí bajo fuego, esto es una imposición de rendición”.
Los ataques continúan
Mientras tanto, Hezbollah emitió decenas de comunicados en los que afirmaba haber atacado a fuerzas israelíes, y señaló que también lanzó misiles en la madrugada del jueves contra objetivos militares en el centro de Israel, donde sonaron las sirenas antiaéreas. Afirmó que se llevaron a cabo más de 80 ataques el miércoles, la cifra diaria más alta en el actual conflicto.
Además, señaló que el grupo se enfrentó a fuerzas israelíes con armas ligeras y medianas, así como con proyectiles de tipo cohete en la carretera hacia la localidad de Qantara, en el sur del país, y que atacó un tanque israelí Merkava con un misil guiado.
Asimismo, la Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó de ataques aéreos israelíes y bombardeos de artillería en varias zonas del sur el miércoles, donde el Ministerio de Salud indicó que al menos ocho personas murieron.
En el sur de Líbano, el ejército israelí afirmó que sus tropas terrestres “desmantelaron un almacén de armas” y que la fuerza aérea mató a “varios terroristas”.
En Israel, las sirenas de alerta sonaron en el área metropolitana de Tel Aviv, mientras Hezbollah afirmó que también atacó objetivos militares israelíes en Tel Aviv con “misiles de precisión”, incluidos el complejo Kirya, que alberga el Ministerio de Defensa, y los cuarteles Dolphin.
Por su parte, el Canal 12 y otros medios israelíes informaron que seis cohetes lanzados desde Líbano hacia zonas centrales fueron detectados e interceptados, y que equipos de emergencia fueron desplegados para inspeccionar las áreas afectadas.
Israel ha bombardeado intensamente Líbano con ataques aéreos y ha lanzado una ofensiva terrestre en el sur del país desde un ataque transfronterizo de Hezbollah el 2 de marzo.
Las autoridades libanesas aseguran que al menos 1.094 personas han muerto y 3.119 han resultado heridas en los ataques israelíes, con más de 1.000 fallecidos en más de tres semanas de bombardeos, incluidos 42 trabajadores de la salud, y más de un millón de personas desplazadas.
La actual escalada se produce en medio de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha dejado más de 1.340 muertos desde el 28 de febrero, con Irán respondiendo con ataques con drones y misiles dirigidos contra Israel y objetivos vinculados a Estados Unidos en toda la región.