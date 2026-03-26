El líder de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó el miércoles que negociar con Israel bajo fuego equivaldría a una “rendición”, mientras el grupo respaldado por Irán lanzaba ataques e Israel anunciaba la ampliación del área terrestre que ocupará del territorio libanés, a la que llamó “zona de seguridad”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que el ejército ya había “creado una auténtica zona de seguridad” y que ahora la está expandiendo, avanzando más profundamente en Líbano.

“Simplemente estamos creando una zona de amortiguamiento más amplia” que podría impedir una invasión terrestre de Israel y ataques con misiles, dijo Netanyahu en un video difundido por su oficina.

El líder del grupo, Qassem, reiteró el miércoles su postura: “Cuando se proponen negociaciones con el enemigo israelí bajo fuego, esto es una imposición de rendición”.

Los ataques continúan

Mientras tanto, Hezbollah emitió decenas de comunicados en los que afirmaba haber atacado a fuerzas israelíes, y señaló que también lanzó misiles en la madrugada del jueves contra objetivos militares en el centro de Israel, donde sonaron las sirenas antiaéreas. Afirmó que se llevaron a cabo más de 80 ataques el miércoles, la cifra diaria más alta en el actual conflicto.

Además, señaló que el grupo se enfrentó a fuerzas israelíes con armas ligeras y medianas, así como con proyectiles de tipo cohete en la carretera hacia la localidad de Qantara, en el sur del país, y que atacó un tanque israelí Merkava con un misil guiado.