Las marchas y proclamas de cientos de personas hicieron vibrar Caracas este martes en un mensaje que pedía la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, capturados por fuerzas estadounidenses el 3 de enero , al cumplirse el primer mes de la operación militar de Washington. Un tiempo en el que, además, el país ha empezado a afianzar su giro diplomático ante la Casa Blanca, al punto que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez se reunió el lunes con la nueva jefa de la misión de EE.UU. en el país latinoamericano.

Durante la marcha convocada en Caracas, gran cantidad de partidarios de Maduro gritaron en inglés "Bring them back" (Tráiganlos de vuelta, en inglés), una frase que también quedó estampada en una gigantografía que clamaba por la devolución de Maduro y Flores, quienes se encuentran en EE.UU. "¡Llegó la patria, llegó la paz, que Venezuela necesita a Nicolás!", gritaron otros manifestantes. En simultáneo se realizaron vigilias por la misma causa.

"Este pueblo no es estadounidense", expresó el hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito'. "Hemos conquistado una profunda conciencia antimperialista". También dijo que su padre y Cilia "están conscientes del momento que ahora les toca jugar y de la lucha desde las trincheras, allá (En Estados Unidos)", así como del "papel que les toca jugar en esta lucha histórica". "Hoy tenemos paz gracias a Nicolás que está allá. (...) Nicolás y Cilia estarán fuertes porque nosotros vamos a estar unidos por la lucha, por su liberación”.

“El país está en calma”

Por su parte, Rodríguez dio un balance tras los primeros 30 días de la captura de Maduro y Flores. "El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores", manifestó la presidenta encargada, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

En una transmisión del canal estatal VTV, Rodríguez indicó que en "estos días", sin precisar detalles, conversó por teléfono con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio, y abogó porque el "camino" sea el respeto.

"Si hay algo que ha unido a los venezolanos es el rechazo a este tipo de agresión (...), es que las diferencias, las controversias, las divergencias con el Gobierno de los Estados Unidos deben hacerse de manera diplomática, por el diálogo político", subrayó Delcy Rodríguez.

Asimismo, afirmó que Venezuela "ha transmutado y ha madurado", luego de un mes del ataque de Estados Unidos –que dejó un saldo de más de un centenar de fallecidos, entre ellos civiles y militares– y apostó por "trabajar con esfuerzo" para "superar" las "diferencias".

Rodríguez se reúne con la jefa de la misión diplomática de Washington

Mientras tanto, el acercamiento diplomático entre Caracas y Washington sigue afianzándose. Este lunes, Rodríguez, y la jefa de la misión diplomática de EE.UU. para Venezuela, Laura Dogu, mantuvieron una reunión.