Venezuela está “de brazos abiertos” para “quienes quieran regresar” al país, declaró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, este lunes, al invitar a los venezolanos a acogerse a la recién promulgada Ley de Amnistía General , una medida que, según afirmó, busca abrir una etapa de reconciliación en el país.

"Las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio", aseguró.

Rodríguez reiteró que Caracas da la bienvenida al regreso de los venezolanos que estén fuera del país, aunque advirtió que “hay sectores dando lectura incorrecta” de la Ley de Amnistía y señaló, sin identificar, a actores de intentar “descarrilar” el proceso desde el extranjero

“Ya tienen planes y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepa quiénes desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa pretenden descarrilar este proceso, pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela”, aseveró, sin dar más detalles. “Que sea el pueblo venezolano quien juzgue”.

“Yo llamo a una justicia genuina y verdadera”, sostuvo Rodríguez. “Este proceso, que estamos construyendo todos… hay que cuidarlo y por eso yo les agradezco que se incorporen y que estemos sumados”, dijo. Y agregó: “Quien venga a descarrilar el proceso e impedir la sanación de Venezuela, que se encuentre con la voluntad férrea de un país por la paz”.

Los comentarios de la mandataria presidenta se produjeron días después de que se promulgara la nueva ley en la Asamblea Nacional, el 19 de febrero.

La Ley de Amnistía General, impulsada por el Ejecutivo, contempla beneficios para personas procesadas o condenadas por la presunta comisión de “delitos políticos o conexos” vinculados a 13 periodos y hechos ocurridos entre 2002 y 2025. Entre ellos, figuran el fallido golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002, el paro petrolero de ese año y distintos ciclos de protestas y violencia, incluso tras las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, la amnistía no es automática. El tribunal que lleva cada caso debe verificar si corresponde otorgarla y decretar el cierre del proceso o la anulación de la sentencia. El trámite puede iniciarse a solicitud del Ministerio Público o del propio interesado, y quienes se encuentren en el exterior pueden gestionar la solicitud mediante un representante legal.

Cabe destacar que uno de los puntos más controvertidos en el debate en la Asamblea Nacional fue la obligación inicial de que los potenciales beneficiarios comparecieran ante la Justicia para solicitar la amnistía, un requisito que dejaba fuera a quienes están fuera del país.

Finalmente, esa condición fue modificada: el artículo 7 ahora dispone que la solicitud debe presentarse ante los tribunales, pero permite que los residentes en el extranjero gestionen el trámite mediante un apoderado o representante legal.

Más allá de esa cláusula, Rodríguez ha subrayado que todos los venezolanos que viven fuera pueden regresar y acogerse a la norma, rechazando lo que califica de “lecturas incorrectas” y pidiendo no alimentar narrativas que busquen desvirtuar el proceso de reconciliación que, según ella, promueve la ley. Con todo, sus declaraciones abren la puerta para que quienes hasta ahora permanecían fuera del país por temor a consecuencias judiciales puedan regresar y beneficiarse de la amnistía.

Relacionado TRT Español - Trump usó la retórica del narcotráfico para atacar Venezuela: lo que muestran realmente los datos

3.200 excarcelados bajo la ley de amnistía

Una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el martes que más de 3.200 personas han sido beneficiadas por la ley desde que entró en vigor. El grupo incluye tanto a quienes estaban encarcelados como a personas que se encontraban bajo arresto domiciliario u otras medidas restrictivas.

El diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión que supervisa la implementación de la ley, explicó en conferencia de prensa este martes que las autoridades habían recibido 4.203 solicitudes, y que, tras evaluarlas, se concedió plena libertad a 3.052 personas que se encontraban bajo arresto domiciliario u otras medidas restrictivas, así como a otras 179 personas que se encontraban en prisión.

"El espíritu de esa ley, que la pidió la presidenta, es la convivencia democrática, es la paz", subrayó el parlamentario previamente, en declaraciones el lunes.