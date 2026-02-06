La Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT) ha detenido a dos sospechosos de trabajar para la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad, tras lo que funcionarios describieron como una compleja operación de contraespionaje nombrada en clave como “MONITUM”.

Fuentes de seguridad turcas señalaron este viernes que Mehmet Budak Derya y Veysel Kerimoglu fueron puestos bajo custodia en acciones coordinadas que lideraron el MIT, la Fiscalía General de Estambul y la rama antiterrorista del Departamento de Policía de Estambul.

Según los investigadores, Derya, ingeniero de minas, fundó una empresa en 2005 y abrió una cantera de mármol en el distrito de Silifke de la ciudad de Mersin, antes de expandirse al comercio internacional. Sus crecientes vínculos comerciales en múltiples países supuestamente llamaron la atención de la inteligencia israelí.

En septiembre de 2012, un hombre con el seudónimo de “Ali Ahmed Yassin”, y quien actuaba en representación de una empresa fachada establecida por Israel, visitó la oficina de Derya y le ofreció que cooperara, dijeron las fuentes.

Para enero de 2013, Derya fue presentado a agentes del Mossad durante una reunión en Europa.

Reuniones en otros países

Durante estos contactos, un agente del Mossad bajo el alias de “Luis” solicitó el reclutamiento de Kerimoglu, un ciudadano turco de origen palestino. Los dos hombres supuestamente fueron instruidos para informar conjuntamente sobre todas las actividades y contactos.

Fuentes de seguridad dijeron que Derya mantuvo reuniones en varios países europeos con múltiples agentes del Mossad usando nombres cifrados como Luis, Jesús/José, Dr. Roberto/Ricardo, Dan/Dennis, Mark, Elly/Emmy y Michael.