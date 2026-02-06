TÜRKİYE
3 min de lectura
Türkiye captura a dos agentes del Mossad durante operaciones de antiespionaje en Estambul
Fuentes de inteligencia de Türkiye revelan que una operación de varios años destapó una red encubierta, que supuestamente proporcionaba información sensible a Israel a través de fachadas empresariales y reuniones en el exterior.
Türkiye captura a dos agentes del Mossad durante operaciones de antiespionaje en Estambul
Las fuerzas de seguridad arrestaron a a dos sospechosos de trabajar para la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad. / AA Archive
hace 11 minutos

La Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT) ha detenido a dos sospechosos de trabajar para la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad, tras lo que funcionarios describieron como una compleja operación de contraespionaje nombrada en clave como “MONITUM”.

Fuentes de seguridad turcas señalaron este viernes que Mehmet Budak Derya y Veysel Kerimoglu fueron puestos bajo custodia en acciones coordinadas que lideraron el MIT, la Fiscalía General de Estambul y la rama antiterrorista del Departamento de Policía de Estambul.

Según los investigadores, Derya, ingeniero de minas, fundó una empresa en 2005 y abrió una cantera de mármol en el distrito de Silifke de la ciudad de Mersin, antes de expandirse al comercio internacional. Sus crecientes vínculos comerciales en múltiples países supuestamente llamaron la atención de la inteligencia israelí.

En septiembre de 2012, un hombre con el seudónimo de “Ali Ahmed Yassin”, y quien actuaba en representación de una empresa fachada establecida por Israel, visitó la oficina de Derya y le ofreció que cooperara, dijeron las fuentes.

Para enero de 2013, Derya fue presentado a agentes del Mossad durante una reunión en Europa.

Reuniones en otros países

Durante estos contactos, un agente del Mossad bajo el alias de “Luis” solicitó el reclutamiento de Kerimoglu, un ciudadano turco de origen palestino. Los dos hombres supuestamente fueron instruidos para informar conjuntamente sobre todas las actividades y contactos.

Fuentes de seguridad dijeron que Derya mantuvo reuniones en varios países europeos con múltiples agentes del Mossad usando nombres cifrados como Luis, Jesús/José, Dr. Roberto/Ricardo, Dan/Dennis, Mark, Elly/Emmy y Michael.

RECOMENDADOS
RelacionadoTRT Español - Espionaje digital: una oscura red internacional que apunta a Israel

Los investigadores aseguran que los dos hombres recopilaron información principalmente a través de contactos sociales y comerciales con palestinos críticos de las políticas israelíes en la región, transmitiendo detalles sobre individuos, ubicaciones y redes a la inteligencia israelí.

Derya también está acusado de intentar obtener permiso para entrar a Gaza, realizar reconocimiento de instalaciones de almacenamiento allí y transmitir fotografías al Mossad.

Intentos por entrar al comercio de piezas de drones

El expediente incluye además que, en 2016, Kerimoglu propuso entrar al comercio de piezas de drones, una idea transmitida a la inteligencia israelí, con muestras iniciales supuestamente suministradas por el Mossad.

Las autoridades señalaron que Mohamed Zouari, con quien supuestamente se estaba explorando ventas de drones, fue asesinado en Túnez en diciembre de 2016, una operación ampliamente atribuida a Israel.

Como parte de la seguridad operacional, la inteligencia israelí supuestamente proporcionó a Derya sistemas de comunicación encriptados y lo sometió a dos pruebas de polígrafo, una en un país asiático en 2016 y otra en un hotel europeo en agosto de 2024. Después de aprobar ambas, Derya supuestamente pudo avanzar a un nivel de operación más alto.

Los investigadores dicen que los sospechosos también fotografiaron y transmitieron datos técnicos, incluyendo números de serie, direcciones MAC y especificaciones de tarjetas SIM, módems y routers procedentes de Türkiye y otros países.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
UNRWA advierte sobre una “ofensiva silenciosa” en Cisjordania ocupada ante violencia israelí
Gaza sufre uno de sus días más letales en meses: ataques israelíes matan a 37 palestinos en 24 horas
Israel abre parcialmente cruce fronterizo de Rafah en Gaza: ¿qué se sabe de la “operación piloto”?
Türkiye condena devastadores ataques de Israel contra Gaza y reiteradas violaciones al alto el fuego
Amnistía general en Venezuela: el anuncio de presidenta encargada para “reparar heridas” en el país
Israel reabrirá cruce de Rafah en Gaza el domingo, mientras sus ataques siguen masacrando palestinos
Teherán está "listo" para un “acuerdo nuclear justo”, afirma ministro iraní durante visita a Türkiye
Trump: Irán quiere un acuerdo y la “armada” de EE.UU. es mayor que la del operativo en Venezuela
El presidente sirio cumple un año en el cargo y promete un futuro basado en la justicia
Israel reconoce por primera vez haber matado a más de 71.000 palestinos en su ofensiva en Gaza
“Türkiye se opone a una acción militar contra Irán y respalda una solución pacífica”: ministro Fidan
Líderes de Oriente Medio impulsan diálogo entre Irán y Estados Unidos para evitar escalada militar
El gobierno sirio y el grupo terrorista YPG acuerdan alto el fuego y proceso de integración: informe
EE.UU. endurece la presión contra Cuba al amenazar con aranceles a países que le envíen petróleo
Oriente Medio necesita su propio pacto de seguridad inclusivo, afirma ministro turco Hakan Fidan