Türkiye e Irán suspendieron de manera recíproca los cruces fronterizos para viajes de un día, en un contexto de creciente tensión regional por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Teherán. El ministro de Comercio turco, Omer Bolat, anunció la decisión este lunes y señaló que las autoridades aduaneras monitorean de cerca los acontecimientos.

En un comunicado, el ministro aclaró que la situación en los principales pasos fronterizos entre ambos países permanece estable y no se han registrado incidentes extraordinarios.

Bolat precisó que el tránsito de carga comercial continúa de manera controlada y sin interrupciones a través de los tres principales cruces entre Türkiye e Irán: Agri–Gurbulak, Van–Kapikoy y Hakkari–Esendere. El intercambio comercial se mantiene activo bajo la supervisión coordinada de los organismos administrativos correspondientes.

No obstante, ambos países acordaron suspender hasta nuevo aviso el cruce de pasajeros en ambos sentidos para viajes de un día. Bolat detalló que Irán sigue permitiendo el regreso de sus ciudadanos a través de Türkiye, mientras que las autoridades turcas autorizan el ingreso tanto de sus propios ciudadanos como de personas de terceros países procedentes de Irán.

“Todos los cruces fronterizos se gestionan en estrecha coordinación con las autoridades iraníes y nuestras instituciones competentes”, afirmó el ministro, al subrayar que los procedimientos continúan de forma ordenada y controlada.