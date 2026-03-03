TÜRKİYE
Türkiye e Irán suspenden cruces fronterizos de un día ante el aumento de las tensiones regionales
Türkiye e Irán acordaron suspender hasta nuevo aviso el cruce de la frontera para viajes de un día ante el aumento de la tensión regional, informó el ministro de Comercio turco, Omer Bolat. Aclaró que el tránsito de carga comercial continúa.
Bolat destacó que la situación actual en los principales pasos fronterizos entre los dos países permanece estable. / AA
3 de marzo de 2026

Türkiye e Irán suspendieron de manera recíproca los cruces fronterizos para viajes de un día, en un contexto de creciente tensión regional por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Teherán. El ministro de Comercio turco, Omer Bolat, anunció la decisión este lunes y señaló que las autoridades aduaneras monitorean de cerca los acontecimientos.

En un comunicado, el ministro aclaró que la situación en los principales pasos fronterizos entre ambos países permanece estable y no se han registrado incidentes extraordinarios.

Bolat precisó que el tránsito de carga comercial continúa de manera controlada y sin interrupciones a través de los tres principales cruces entre Türkiye e Irán: Agri–Gurbulak, Van–Kapikoy y Hakkari–Esendere. El intercambio comercial se mantiene activo bajo la supervisión coordinada de los organismos administrativos correspondientes.

No obstante, ambos países acordaron suspender hasta nuevo aviso el cruce de pasajeros en ambos sentidos para viajes de un día. Bolat detalló que Irán sigue permitiendo el regreso de sus ciudadanos a través de Türkiye, mientras que las autoridades turcas autorizan el ingreso tanto de sus propios ciudadanos como de personas de terceros países procedentes de Irán.

“Todos los cruces fronterizos se gestionan en estrecha coordinación con las autoridades iraníes y nuestras instituciones competentes”, afirmó el ministro, al subrayar que los procedimientos continúan de forma ordenada y controlada.

Además, el Ministerio de Comercio también realizó evaluaciones a través de sus unidades aduaneras para analizar posibles medidas adicionales en caso de ser necesarias.

Según Bolat, se revisaron posibles planes destinados a reforzar la coordinación entre organismos públicos y aumentar la capacidad operativa sobre el terreno. Añadió que se han completado los arreglos necesarios, incluidos refuerzos de personal y mejoras en la infraestructura de inspección.

“Todas nuestras unidades permanecen en estado de alerta para garantizar la continuidad de los servicios fronterizos y del comercio”, aseguró.

Finalmente, Bolat reiteró que las autoridades seguirán monitoreando de cerca la evolución de la situación y adoptarán todas las medidas necesarias, en plena coordinación institucional, para asegurar cruces seguros, ordenados y eficientes.

FUENTE:TRT Español y agencias
