“Declaramos los nombres de los principales asesinos del pueblo de Irán: primero, (Donald) Trump, y segundo, (Benjamín) Netanyahu”. Con estas palabras, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, señaló al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Israel como responsables de incitar a la violencia, en un contexto marcado por amplias protestas. En este marco, Teherán denunció ante la ONU que Trump busca generar inestabilidad política y amenaza la soberanía del país.

Las declaraciones de Larijani llegaron a través de su cuenta en la red social X, poco después de que el mandatario de Estados Unidos publicara un mensaje instando a los iraníes a “tomar” las instituciones gubernamentales y alentando a prolongar las protestas, asegurando, aunque sin dar explicaciones, que “la ayuda está en camino”.

Las autoridades iraníes indicaron que la situación está bajo control tras varios días de manifestaciones masivas, que representan uno de los mayores desafíos para el liderazgo desde 1979. Estas protestas surgieron debido a que el país, sometido a duras sanciones, principalmente por parte de Washington, ha sufrido una depreciación de su moneda que ha deteriorado su economía, afectando a comerciantes y, por ende, a amplios sectores de la población.

Irán presenta ante la ONU denuncia sobre Trump

En este mismo sentido, Irán envió este martes una carta al Consejo de Seguridad de la ONU en la que acusa a Trump de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y poner en riesgo la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país.

La carta, difundida por la Misión Permanente de Irán ante la ONU, responde a unas declaraciones del presidente estadounidense, quien ese mismo día aseguró que enviará ayuda económica a los opositores iraníes y volvió a amenazar con un posible ataque militar en respuesta a la represión de las protestas civiles de las últimas semanas.

En la misiva, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, sostuvo que "Estados Unidos y el régimen israelí tienen una responsabilidad legal directa e innegable por la consiguiente pérdida de vidas civiles inocentes, en particular entre los jóvenes".

El texto, remitido también al secretario general de la ONU, António Guterres, se presenta como respuesta a las amenazas de Trump, que Teherán considera un gesto que agrava la tensión y vulnera principios básicos del derecho internacional al alentar acciones que comprometen la estabilidad del país.

Las protestas, que comenzaron el día 28 de diciembre, llegaron a su punto más álgido el pasado jueves 8 de enero, con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país. Las autoridades de Irán las describen como una "guerra terrorista" en lugar de manifestaciones pacíficas. Según informes, grupos armados atacaron a civiles, fuerzas de seguridad y edificios gubernamentales, y la mayoría de las muertes fueron causadas por ataques contra manifestantes y no por las autoridades.

No existen cifras oficiales de víctimas, pero un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos estima que el número de muertos asciende al menos a 646, entre fuerzas de seguridad y manifestantes, y que más de 1.000 personas han resultado heridas. La organización también informó de que al menos 10.721 personas han sido detenidas en protestas registradas en 585 puntos del país, incluidas 186 ciudades de las 31 provincias de Irán.