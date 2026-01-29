El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, advirtió este miércoles que un ataque estadounidense contra Irán sería “un error”, e instó a Washington y a Teherán a resolver sus desacuerdos mediante la diplomacia. También señaló que es necesaria una mayor cooperación regional, en un contexto en el que Estados Unidos inició un despliegue militar en Oriente Medio, en medio de crecientes tensiones con Irán.
En una entrevista con la cadena de noticias qatarí Al Jazeera, Fidan declaró que es necesaria la cooperación de toda la región. “Es erróneo empezar la guerra nuevamente”, insistió.
Pese a la creciente tensión entre ambos países, Fidan subrayó que todavía es posible una resolución diplomática.
Asimismo, aseguró que “Irán está listo para negociar nuevamente el expediente nuclear” y aconsejó a los funcionarios estadounidenses abordar los problemas con Teherán paso a paso, en lugar de buscar un acuerdo integral.
“Mi consejo para los amigos estadounidenses es cerrar los expedientes uno por uno con Irán. Empiecen con el nuclear, ciérrenlo, y avancen luego con los demás”, afirmó Fidan.
“Si los ponen como un paquete, todos juntos, será muy difícil para los iraníes digerirlo, procesarlo y atravesar ese proceso”, añadió. “Y a veces podría parecer humillante para ellos. Será difícil de explicar no solo para ellos mismos, sino también para el liderazgo”.
Fidan también señaló que Irán podría ocupar un “lugar perfecto” en el orden regional, pero remarcó que debe construir confianza con los países vecinos. “Ellos (los iraníes) necesitan crear confianza en la región”, declaró. “Necesitan prestar atención a cómo los países regionales los perciben, porque ellos no van a ninguna parte. Y nosotros no vamos a ninguna parte”.
Finalmente, el ministro enfatizó que, a pesar de las diferencias, todos en Oriente Medio deben trabajar juntos y cooperar.