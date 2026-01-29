TÜRKİYE
2 min de lectura
Ministro Fidan pide evitar ataque de EE.UU. contra Irán y dice que Teherán está listo para negociar
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, subrayó que todavía es posible una resolución diplomática entre EE.UU. e Irán, y afirmó que Teherán está listo para negociar, al tiempo que advirtió que una nueva guerra sería un error.
Ministro Fidan pide evitar ataque de EE.UU. contra Irán y dice que Teherán está listo para negociar
El ministro Fidan aconsejó a los funcionarios estadounidenses que aborden los problemas con Irán paso a paso. / Reuters
hace 5 horas

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, advirtió este miércoles que un ataque estadounidense contra Irán sería “un error”, e instó a Washington y a Teherán a resolver sus desacuerdos mediante la diplomacia. También señaló que es necesaria una mayor cooperación regional, en un contexto en el que Estados Unidos inició un despliegue militar en Oriente Medio, en medio de crecientes tensiones con Irán.

En una entrevista con la cadena de noticias qatarí Al Jazeera, Fidan declaró que es necesaria la cooperación de toda la región. “Es erróneo empezar la guerra nuevamente”, insistió.

Pese a la creciente tensión entre ambos países, Fidan subrayó que todavía es posible una resolución diplomática.

Asimismo, aseguró que “Irán está listo para negociar nuevamente el expediente nuclear” y aconsejó a los funcionarios estadounidenses abordar los problemas con Teherán paso a paso, en lugar de buscar un acuerdo integral.

“Mi consejo para los amigos estadounidenses es cerrar los expedientes uno por uno con Irán. Empiecen con el nuclear, ciérrenlo, y avancen luego con los demás”, afirmó Fidan.

RECOMENDADOS

“Si los ponen como un paquete, todos juntos, será muy difícil para los iraníes digerirlo, procesarlo y atravesar ese proceso”, añadió. “Y a veces podría parecer humillante para ellos. Será difícil de explicar no solo para ellos mismos, sino también para el liderazgo”.

RelacionadoTRT Español - Erdogan y Trump dialogan sobre la situación en Siria y los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza

Fidan también señaló que Irán podría ocupar un “lugar perfecto” en el orden regional, pero remarcó que debe construir confianza con los países vecinos. “Ellos (los iraníes) necesitan crear confianza en la región”, declaró. “Necesitan prestar atención a cómo los países regionales los perciben, porque ellos no van a ninguna parte. Y nosotros no vamos a ninguna parte”.

Finalmente, el ministro enfatizó que, a pesar de las diferencias, todos en Oriente Medio deben trabajar juntos y cooperar.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Familia palestina pierde a su bebé tras esperar 17 años por la llegada de un hijo
Irán tratará cualquier ataque de EE.UU. como una “guerra total”, advierte un alto funcionario
Siria declara el fin de la emergencia sanitaria en Alepo y Raqqa tras los avances del Ejército
Erdogan y altos diplomáticos de los Balcanes analizan relaciones bilaterales y situación regional
EE.UU. moviliza fuerza naval “masiva” para “vigilar” a Irán, en medio de advertencias de Teherán
Entre miedo, cansancio y resistencia: la reacción de los groenlandeses ante las amenazas de Trump
Por Tanguy Garrel
Türkiye se consolidará como potencia central en un “orden mundial reformado”, afirma Erdogan
Rusia, Ucrania y EE.UU. se reúnen en Abu Dabi con foco en seguridad, tras cita de Putin y Witkoff
Ministro turco Fidan destaca que Junta de Paz para Gaza es una oportunidad de estabilidad duradera
Trump y Kushner proyectan una Gaza reluciente sobre los escombros del genocidio de Israel
Trump presenta oficialmente la "Junta de la Paz" para Gaza durante el foro de Davos
Trump destaca diálogos “muy buenos” con Zelenskyy ante reunión de Ucrania y Rusia en Emiratos Árabes
Erdogan dice a Pezeshkian que Türkiye rechaza cualquier intervención extranjera en Irán
El cruce de Rafah reabrirá en medio de grave crisis humanitaria en Gaza, anuncia comité palestino
Trump lanza Junta de Paz para Gaza y aborda acuerdo sobre Groenlandia: claves de su paso por Davos