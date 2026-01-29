El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, advirtió este miércoles que un ataque estadounidense contra Irán sería “un error”, e instó a Washington y a Teherán a resolver sus desacuerdos mediante la diplomacia. También señaló que es necesaria una mayor cooperación regional, en un contexto en el que Estados Unidos inició un despliegue militar en Oriente Medio, en medio de crecientes tensiones con Irán.

En una entrevista con la cadena de noticias qatarí Al Jazeera, Fidan declaró que es necesaria la cooperación de toda la región. “Es erróneo empezar la guerra nuevamente”, insistió.

Pese a la creciente tensión entre ambos países, Fidan subrayó que todavía es posible una resolución diplomática.

Asimismo, aseguró que “Irán está listo para negociar nuevamente el expediente nuclear” y aconsejó a los funcionarios estadounidenses abordar los problemas con Teherán paso a paso, en lugar de buscar un acuerdo integral.

“Mi consejo para los amigos estadounidenses es cerrar los expedientes uno por uno con Irán. Empiecen con el nuclear, ciérrenlo, y avancen luego con los demás”, afirmó Fidan.