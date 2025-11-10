El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, encabezó este lunes en Ankara una ceremonia nacional para conmemorar el aniversario número 87 de la muerte de Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la República.
Durante el acto, Erdogan rindió homenaje a Atatürk y expresó su gratitud a los miembros de la primera Gran Asamblea Nacional, quienes lideraron la Guerra de Independencia y sentaron las bases del Estado turco moderno.
El mandatario también recordó con respeto a los mártires de la nación —desde la Batalla de Malazgirt y la Conquista de Estambul hasta la Batalla de Canakkale y el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio—, y agradeció a todos aquellos que, a lo largo de 102 años de historia republicana, contribuyeron al desarrollo de Türkiye.
Citando las célebres palabras de Atatürk, “Mi cuerpo mortal se convertirá algún día en polvo, pero la República de Türkiye vivirá para siempre”, Erdogan subrayó que esta frase refleja la visión de un fundador que soñó con una nación destinada a perdurar y fortalecerse con el paso del tiempo.
“Honrar el legado de Atatürk significa fortalecer, avanzar y construir sobre el éxito de la República, haciéndola más fuerte y próspera en todos los ámbitos”, añadió el presidente.
La casa natal de Atatürk en Grecia
Erdogan anunció además la culminación de un proyecto de restauración de 11 meses en la casa donde nació Atatürk en Salónica, Grecia, que llevó a cabo el Ministerio de Cultura y Turismo en coordinación con la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA).
“La histórica vivienda ha sido restaurada a su apariencia de 1953 y reabierta al público”, destacó, enmarcando el proyecto como parte de los esfuerzos continuos de Türkiye por preservar la herencia del fundador de la República.
Atatürk, líder de la Guerra de Independencia turca y quien estableció la República de Türkiye en 1923, falleció el 10 de noviembre de 1938 a los 57 años en el Palacio de Dolmabahce de Estambul. Cada año, la nación guarda un minuto de silencio a las 9:05 de la mañana, la hora exacta de su muerte, para honrar al líder que guió la transformación hacia una nación moderna y secular.