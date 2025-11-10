El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, encabezó este lunes en Ankara una ceremonia nacional para conmemorar el aniversario número 87 de la muerte de Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la República.

Durante el acto, Erdogan rindió homenaje a Atatürk y expresó su gratitud a los miembros de la primera Gran Asamblea Nacional, quienes lideraron la Guerra de Independencia y sentaron las bases del Estado turco moderno.

El mandatario también recordó con respeto a los mártires de la nación —desde la Batalla de Malazgirt y la Conquista de Estambul hasta la Batalla de Canakkale y el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio—, y agradeció a todos aquellos que, a lo largo de 102 años de historia republicana, contribuyeron al desarrollo de Türkiye.

Citando las célebres palabras de Atatürk, “Mi cuerpo mortal se convertirá algún día en polvo, pero la República de Türkiye vivirá para siempre”, Erdogan subrayó que esta frase refleja la visión de un fundador que soñó con una nación destinada a perdurar y fortalecerse con el paso del tiempo.

“Honrar el legado de Atatürk significa fortalecer, avanzar y construir sobre el éxito de la República, haciéndola más fuerte y próspera en todos los ámbitos”, añadió el presidente.