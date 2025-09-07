Algunas en carretas tiradas por burros, otras pocas en autos abarrotados y muchas caminando solo con bolsas y mantas: las calles de Ciudad de Gaza se han llenado de familias que huyen hacia el sur. La razón: el miedo ante la intensidad de los bombardeos de Israel, que arrebatan vidas palestinas a cada hora.

Las últimas amenazas de Tel Aviv sobre la ampliación de operaciones terrestres y ataques a torres residenciales provocaron otra oleada de desplazamientos, que recuerda el trauma de anteriores expulsiones forzadas y evidencia el temor colectivo. Mujeres aferradas a sus hijos, hombres mayores con bastones y niños arrastrando maletas bajo la sombra de drones.

Abu Mohammed al Dawoudi, de 47 años, dejó su apartamento en Sheikh Radwan con su esposa y siete hijos tras días de bombardeos. “No nos sentimos seguros en ningún lugar. Cada hora hay otra explosión, otra torre que se derrumba con gente adentro”, dijo. “No hay otra opción que huir o morir. El ejército israelí no perdona a nadie”, cuenta a la Agencia Anadolu.

El sábado, anunciando la ampliación de su ofensiva terrestre bajo la “Operación Carros de Gedeón II”, con el declarado objetivo de ocupar Ciudad de Gaza, el ejército israelí ordenó evacuar a todos los residentes.

Relacionado TRT Global - Israel obliga a los palestinos a abandonar la Ciudad de Gaza: “No queda ningún lugar seguro”

Asimismo, Israel designó el área de Al-Mawasi, en Jan Yunis, al sur de Gaza, como “zona humanitaria”. No obstante, esto ocurre pese a que hace meses Tel Aviv ya había declarado la zona como “segura”, aunque los palestinos que antes huyeron allí aseguran que el área ha sido bombardeada repetidamente, causando la muerte de civiles. Las organizaciones de ayuda advierten que Al-Mawasi carece de agua potable, alimentos, medicinas y hospitales en funcionamiento, dejando a las familias dependientes de entregas de ayuda esporádicas.

Para muchos palestinos, las nuevas amenazas y órdenes de desplazamiento parecen un ciclo cruel: los obligan a abandonar un área declarada “insegura”, los conducen a otra considerada “segura”, solo para ver que ese lugar también es bombardeado.

Aun así, mientras las caravanas avanzaban por la carretera costera Al-Rashid, designada por Israel como un corredor “seguro” para que los residentes de la ciudad evacúen, algunos residentes eligieron quedarse en la ciudad que ha sido y siempre será, en sus corazones, su hogar.

Israel destruye torres residenciales para forzar desplazamientos masivos





El viernes, en pleno centro de Ciudad de Gaza, el ejército israelí atacó una torre de apartamentos que colapsó como un castillo de naipes. Media hora antes, había anunciado que bombardearía edificios altos por estar “vinculados a actividades de Hamás”, sin aportar pruebas. Todos los testimonios recogidos en el terreno contradicen esa versión, mientras que la administración del edificio atacado, conocida como Torre Mushtaha, rechazó las acusaciones.

El sábado, aviones israelíes también demolieron la torre Al-Sousi de 15 pisos en el oeste de Ciudad de Gaza, que albergaba más de 60 apartamentos. Ambos ataques incluyeron órdenes de evacuación muy breves que dejaron a las familias haciendo preparativos a contrarreloj para escapar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó la destrucción de torres residenciales, afirmando que los ataques buscan forzar a los residentes a abandonar sus hogares o atraparlos en condiciones mortales. La Ciudad de Gaza cuenta con más de 51.000 torres residenciales y bloques de apartamentos, añadió.

Indicó que estos ataques reflejan un plan sistemático para vaciar la ciudad de casi un millón de personas, ya desplazadas varias veces desde el inicio de la ofensiva. La estrategia israelí, añadió, busca confinar a más de dos millones de palestinos en un pequeño territorio que representa solo el 12% del enclave, creando condiciones inhabitables como preludio de una expulsión masiva.

Advirtió que los palestinos enfrentan una elección terrible: “el desplazamiento forzado o una muerte segura por bombardeos y hambre”.