TÜRKİYE
2 min de lectura
Desde Kuwait, Erdogan destaca la urgente necesidad de preservar la tregua en Gaza
En su visita a Kuwait, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunió con el emir kuwaití, Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, para tratar asuntos bilaterales y temas regionales y globales.
Desde Kuwait, Erdogan destaca la urgente necesidad de preservar la tregua en Gaza
Erdogan también le regaló a Meshal un modelo del coche eléctrico turco Togg. / AA / AA
21 de octubre de 2025

“Preservar el alto el fuego duramente conseguido recientemente en Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamás es de vital importancia”, afirmó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante su visita oficial a Kuwait este martes.


Allí, el mandatario turco destacó que “una solución de dos Estados es imprescindible para lograr una paz duradera” y resaltó “la importancia de una posición común del mundo islámico en este asunto”, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca.

El comunicado también indicó que Erdogan “reiteró la determinación de Türkiye de preservar la unidad política y la integridad territorial de Siria, y expresó el deseo de avanzar junto a los Estados árabes hermanos en la construcción de un futuro prometedor para el pueblo sirio”.

En cuanto a las relaciones bilaterales, el presidente afirmó que la cooperación existente entre Türkiye y Kuwait en los sectores de inversión, energía, comercio e industria de defensa tiene una importancia estratégica.

“Erdogan destacó el potencial para seguir fortaleciendo los lazos bilaterales profundamente arraigados”, añadió la declaración.

Asimismo, el mandatario expresó su reconocimiento por los esfuerzos de Kuwait para promover la estabilidad regional como actual presidente del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y señaló que el acuerdo de libre comercio, aún en negociación entre Türkiye y el CCG, reforzará las relaciones comerciales de Türkiye con los países del Golfo.

RECOMENDADOS

Türkiye y Kuwait firman cuatro acuerdos


En presencia del presidente Erdogan y el emir Meshal, Türkiye y Kuwait firmaron cuatro acuerdos tras las reuniones bilaterales y de delegaciones celebradas en el Palacio Bayan.

Entre los documentos firmados se encuentran un acuerdo de transporte marítimo y un memorando de entendimiento sobre el reconocimiento mutuo de certificados de marinos, suscritos entre el Ministerio de Transporte e Infraestructura de Türkiye y el Ministerio del Interior de Kuwait.

Además, se firmó un memorando de cooperación en el sector energético entre el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, y el ministro kuwaití de Electricidad, Agua y Energías Renovables, Subaih Abdulaziz Abdulmohsen Al-Muhaizem.

Otro memorando de cooperación sobre incentivos a la inversión directa fue firmado entre la Oficina de Inversiones de la Presidencia de Türkiye y la Autoridad de Promoción de Inversiones Directas de Kuwait (KDIPA).

Erdogan fue recibido en Kuwait con una ceremonia oficial y, tras las reuniones, obsequió al emir Meshal con una maqueta del automóvil eléctrico nacional turco.

FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan