Morir entre los barrotes y las condiciones inhumanas de las cárceles israelíes: ese fue el destino que sufrieron al menos 98 palestinos bajo custodia de Tel Aviv desde que comenzó la brutal ofensiva genocida en Gaza en octubre de 2023. Así lo reveló el informe de la organización Médicos por los Derechos Humanos–Israel, que, además, advirtió algo aún más desgarrador: es probable que la cifra real sea mucho más alta.

El reporte, cuyos hallazgos fueron publicados este lunes, se basa en respuestas oficiales, documentos médicos, informes de autopsias, testimonios de profesionales médicos y detenidos liberados, así como reportes de otras entidades de derechos humanos.

Y la organización alerta algo aún más preocupante: Tel Aviv ha ocultado las causas de muerte de los detenidos palestinos en sus cárceles y continúa escondiendo el verdadero número de víctimas. En ese sentido, el informe acusó a Israel de ejecutar una política de asesinatos sistemáticos, maltrato y negligencia médica contra los prisioneros.

“Este número de víctimas sin precedentes, junto con los amplios hallazgos y pruebas de muertes causadas por tortura y negligencia médica, apunta a una política israelí deliberada de matar a palestinos bajo custodia”, aseveró Oneg Ben Dror, coordinador de proyectos en el Departamento de Prisioneros y Detenidos de la organización.

El grupo de derechos humanos indicó que la mayoría de las muertes registradas, 94 de 98, ocurrieron entre octubre de 2023 y agosto de 2025. Y añadió que los otros cuatro decesos fueron durante octubre y noviembre de este año solamente.

Ahora bien, el informe incluye únicamente las muertes dentro de las prisiones y centros de detención israelíes, por lo que no incluye siete casos adicionales documentados de palestinos ejecutados por disparos poco después de su arresto.

No hubo una respuesta ni comentarios por parte del Servicio de Prisiones de Israel ni del ejército sobre el informe.