Las fuerzas israelíes mataron a cinco palestinos, entre ellos una mujer, e hirieron a otros en nuevos ataques perpetrados el martes, en continuas violaciones del acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre, según informaron fuentes médicas.

Las fuentes indicaron que dos palestinos murieron en un ataque con dron contra una bicicleta eléctrica cerca de la aldea de Al-Masdar, en el centro de Gaza. Un dron israelí también abrió fuego en la misma aldea, matando a una mujer, añadieron las fuentes.

En la ciudad sureña de Jan Yunis, disparos israelíes mataron a un palestino e hirieron a otros cuatro en la zona occidental de Al-Satar, en el centro de la ciudad, según personal sanitario.

Un quinto palestino murió por disparos israelíes cerca del campamento de desplazados de Halawa, en la localidad de Yabalia, en el norte de Gaza.

Dos niños también resultaron heridos cuando un dron israelí lanzó una bomba en el norte de Gaza.