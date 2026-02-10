Las fuerzas israelíes mataron a cinco palestinos, entre ellos una mujer, e hirieron a otros en nuevos ataques perpetrados el martes, en continuas violaciones del acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre, según informaron fuentes médicas.
Las fuentes indicaron que dos palestinos murieron en un ataque con dron contra una bicicleta eléctrica cerca de la aldea de Al-Masdar, en el centro de Gaza. Un dron israelí también abrió fuego en la misma aldea, matando a una mujer, añadieron las fuentes.
En la ciudad sureña de Jan Yunis, disparos israelíes mataron a un palestino e hirieron a otros cuatro en la zona occidental de Al-Satar, en el centro de la ciudad, según personal sanitario.
Un quinto palestino murió por disparos israelíes cerca del campamento de desplazados de Halawa, en la localidad de Yabalia, en el norte de Gaza.
Dos niños también resultaron heridos cuando un dron israelí lanzó una bomba en el norte de Gaza.
Las zonas atacadas se encuentran fuera de las áreas bajo control militar israelí definidas por el acuerdo de alto el fuego en Gaza, añadieron las fuentes.
Por su parte, el ejército israelí afirmó que los ataques tenían como objetivo a lo que calificó como miembros de Hamás en distintos puntos de Gaza.
Los ataques constituyen la última violación israelí del acuerdo de alto el fuego destinado a detener la ofensiva genocida de Israel, que ha matado a más de 72.000 personas y ha dejado más de 171.000 heridas desde octubre de 2023.
Al menos 581 palestinos han muerto y más de 1.553 han resultado heridos en ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza.