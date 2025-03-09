El portavoz del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Omer Celik, aseguró que Türkiye observa atentamente los recientes acontecimientos en Tartús y Latakia, en la costa de Siria. Durante una conferencia de prensa en la sede provincial de su partido en Adana, destacó el compromiso de Ankara con la estabilidad en el país vecino.

Celik subrayó que Türkiye ha sido el principal actor en la denuncia internacional de las masacres del régimen de Bashar Al-Assad y que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha liderado estos esfuerzos.

"Todos sabemos que Türkiye es el país más comprometido con la seguridad y estabilidad de Siria tras la caída del régimen de Assad. Los mensajes de nuestro presidente han sido transmitidos a la comunidad internacional en ese sentido", afirmó.

Sobre los recientes acontecimientos en Siria, Celik calificó el atentado contra las fuerzas de seguridad en Latakia como "un ataque terrorista dirigido a la unidad y la armonía de Siria".

Desde el inicio del conflicto, aseguró, “Türkiye ha defendido la unidad nacional y la integridad territorial siria. "Nuestro principio fundamental es que ‘Siria pertenece a todos los sirios’. En ese marco, rechazamos cualquier intento de convertir a Siria en un estado satélite o desestabilizarla mediante actores externos", sostuvo.

El portavoz también insistió en que Türkiye apoya plenamente la integridad territorial de Siria y recordó que, tras más de seis décadas de régimen baazista, no es realista esperar soluciones inmediatas. Sin embargo, enfatizó la necesidad de establecer un gobierno basado en el Estado de derecho e inclusivo con toda la población siria.

"Como lo ha reiterado nuestro presidente desde el principio, es fundamental el surgimiento de un gobierno representativo e incluyente", concluyó Celik.