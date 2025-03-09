El portavoz del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Omer Celik, aseguró que Türkiye observa atentamente los recientes acontecimientos en Tartús y Latakia, en la costa de Siria. Durante una conferencia de prensa en la sede provincial de su partido en Adana, destacó el compromiso de Ankara con la estabilidad en el país vecino.
Celik subrayó que Türkiye ha sido el principal actor en la denuncia internacional de las masacres del régimen de Bashar Al-Assad y que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha liderado estos esfuerzos.
"Todos sabemos que Türkiye es el país más comprometido con la seguridad y estabilidad de Siria tras la caída del régimen de Assad. Los mensajes de nuestro presidente han sido transmitidos a la comunidad internacional en ese sentido", afirmó.
Sobre los recientes acontecimientos en Siria, Celik calificó el atentado contra las fuerzas de seguridad en Latakia como "un ataque terrorista dirigido a la unidad y la armonía de Siria".
Desde el inicio del conflicto, aseguró, “Türkiye ha defendido la unidad nacional y la integridad territorial siria. "Nuestro principio fundamental es que ‘Siria pertenece a todos los sirios’. En ese marco, rechazamos cualquier intento de convertir a Siria en un estado satélite o desestabilizarla mediante actores externos", sostuvo.
El portavoz también insistió en que Türkiye apoya plenamente la integridad territorial de Siria y recordó que, tras más de seis décadas de régimen baazista, no es realista esperar soluciones inmediatas. Sin embargo, enfatizó la necesidad de establecer un gobierno basado en el Estado de derecho e inclusivo con toda la población siria.
"Como lo ha reiterado nuestro presidente desde el principio, es fundamental el surgimiento de un gobierno representativo e incluyente", concluyó Celik.
Celik destacó que, al hablar de un gobierno inclusivo, se refieren a una administración que represente a todo el pueblo sirio. "El pueblo sirio quiere una vida libre, normal y civilizada. La comunidad internacional debe respaldar tanto a la administración como al pueblo sirio", afirmó.
El portavoz del AKP advirtió contra el uso de términos sectarios o étnicos para describir actos terroristas, insistiendo en que "un terrorista es un terrorista" sin importar su origen religioso o étnico. En ese sentido, pidió cautela en las declaraciones públicas y en redes sociales, rechazando expresiones como "levantamiento alauí" para referirse a los recientes ataques.
"Nos acercamos a todos los grupos en las regiones vecinas de Türkiye con una política de hermandad", señaló Celik.
Asimismo, subrayó que las masacres del régimen de Assad no pueden atribuirse a los alauíes ni responsabilizar a los civiles de ellas. "De la misma manera, las atrocidades cometidas por Daesh no pueden ser achacadas a los suníes o los árabes", agregó.
Celik reiteró el compromiso de Türkiye con la protección de todos los civiles, independientemente de su identidad étnica o sectaria, y aseguró que Ankara respeta las declaraciones del gobierno sirio sobre la protección de la población civil en las operaciones antiterroristas.
Por último, rechazó los llamados a una intervención internacional o cualquier petición de ayuda a Israel, calificándolos de provocaciones con fines políticos. "Si alguien pide ayuda a Israel para proteger a los kurdos, esa persona es enemiga de los kurdos. Si alguien sugiere recurrir a Israel para proteger a los alauíes, es enemiga de los alauíes", concluyó.