TÜRKİYE
3 min de lectura
Los ataques de Latakia son actos terroristas contra la unidad de Siria, dice el Partido AK turco
El portavoz del Partido de Justicia y Desarrollo, Omer Celik, advirtió contra etiquetar las acciones terroristas con términos sectarios o étnicos, enfatizando que "terrorista es terrorista" independientemente de su origen religioso o étnico.
00:00
Los ataques de Latakia son actos terroristas contra la unidad de Siria, dice el Partido AK turco
El portavoz del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Omer Celik, aseguró que Türkiye observa atentamente los recientes acontecimientos en Tartús y Latakia, en la costa de Siria. / AA
9 de marzo de 2025

El portavoz del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Omer Celik, aseguró que Türkiye observa atentamente los recientes acontecimientos en Tartús y Latakia, en la costa de Siria. Durante una conferencia de prensa en la sede provincial de su partido en Adana, destacó el compromiso de Ankara con la estabilidad en el país vecino.

Celik subrayó que Türkiye ha sido el principal actor en la denuncia internacional de las masacres del régimen de Bashar Al-Assad y que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha liderado estos esfuerzos.

"Todos sabemos que Türkiye es el país más comprometido con la seguridad y estabilidad de Siria tras la caída del régimen de Assad. Los mensajes de nuestro presidente han sido transmitidos a la comunidad internacional en ese sentido", afirmó.

Sobre los recientes acontecimientos en Siria, Celik calificó el atentado contra las fuerzas de seguridad en Latakia como "un ataque terrorista dirigido a la unidad y la armonía de Siria".

Desde el inicio del conflicto, aseguró, “Türkiye ha defendido la unidad nacional y la integridad territorial siria. "Nuestro principio fundamental es que ‘Siria pertenece a todos los sirios’. En ese marco, rechazamos cualquier intento de convertir a Siria en un estado satélite o desestabilizarla mediante actores externos", sostuvo.

El portavoz también insistió en que Türkiye apoya plenamente la integridad territorial de Siria y recordó que, tras más de seis décadas de régimen baazista, no es realista esperar soluciones inmediatas. Sin embargo, enfatizó la necesidad de establecer un gobierno basado en el Estado de derecho e inclusivo con toda la población siria.

"Como lo ha reiterado nuestro presidente desde el principio, es fundamental el surgimiento de un gobierno representativo e incluyente", concluyó Celik.

RECOMENDADOS

Celik destacó que, al hablar de un gobierno inclusivo, se refieren a una administración que represente a todo el pueblo sirio. "El pueblo sirio quiere una vida libre, normal y civilizada. La comunidad internacional debe respaldar tanto a la administración como al pueblo sirio", afirmó.

El portavoz del AKP advirtió contra el uso de términos sectarios o étnicos para describir actos terroristas, insistiendo en que "un terrorista es un terrorista" sin importar su origen religioso o étnico. En ese sentido, pidió cautela en las declaraciones públicas y en redes sociales, rechazando expresiones como "levantamiento alauí" para referirse a los recientes ataques.

"Nos acercamos a todos los grupos en las regiones vecinas de Türkiye con una política de hermandad", señaló Celik.

Asimismo, subrayó que las masacres del régimen de Assad no pueden atribuirse a los alauíes ni responsabilizar a los civiles de ellas. "De la misma manera, las atrocidades cometidas por Daesh no pueden ser achacadas a los suníes o los árabes", agregó.

Celik reiteró el compromiso de Türkiye con la protección de todos los civiles, independientemente de su identidad étnica o sectaria, y aseguró que Ankara respeta las declaraciones del gobierno sirio sobre la protección de la población civil en las operaciones antiterroristas.

Por último, rechazó los llamados a una intervención internacional o cualquier petición de ayuda a Israel, calificándolos de provocaciones con fines políticos. "Si alguien pide ayuda a Israel para proteger a los kurdos, esa persona es enemiga de los kurdos. Si alguien sugiere recurrir a Israel para proteger a los alauíes, es enemiga de los alauíes", concluyó.


FUENTE:AA, TRT World
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan