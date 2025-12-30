La decisión de Israel de convertirse, el pasado 26 de diciembre, en el primer país en reconocer formalmente a la entidad de Somalilandia, región en el noreste de Somalia, como un “estado independiente y soberano”, provocó indignación internacional y avivó temores de que forme parte de una estrategia para desplazar por la fuerza a los palestinos de Gaza.

Aunque se escindió de Somalia en 1991, Somalilandia no cuenta con reconocimiento como estado independiente de las Naciones Unidas ni por la Unión Africana (UA).

El anuncio del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, realizado durante una llamada telefónica con el autoproclamado presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, fue presentado como un paso para ampliar la cooperación en agricultura, salud y tecnología.

Sin embargo, la medida ha sido ampliamente condenada como una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial de Somalia, y muchos la vinculan directamente con la ofensiva israelí en curso en Gaza.

La Liga Árabe, la UA, Egipto, Türkiye, Arabia Saudí y varios países más han rechazado el reconocimiento, advirtiendo explícitamente que esto podría facilitar un eventual traslado forzoso de palestinos, una política que analistas califican de limpieza étnica.

Durante una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, Pakistán calificó la decisión de Tel Aviv como “profundamente preocupante”, recordando que funcionarios israelíes han mencionado anteriormente el territorio como un “destino para la deportación del pueblo palestino, especialmente desde Gaza”.

Yunus Turhan, investigador posdoctoral del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Harvard, sostiene que la decisión de Israel responde a peligrosos cálculos estratégicos relacionados con Gaza.

“La decisión de Israel de reconocer a Somalilandia, pese a las críticas provenientes de todo el continente africano y más allá, puede evaluarse en el marco de cálculos estratégicos”, indicó Turhan a TRT World.

“A corto plazo, este movimiento puede estar vinculado a los debates en curso sobre escenarios de traslado forzoso de población en el contexto de Gaza, con Somalilandia considerada potencialmente como una de esas opciones”, añadió.

Turhan señala que el Gobierno de Netanyahu ha estado considerando Somalilandia como un posible destino alternativo para los palestinos.

Sudán, Somalia, Etiopía, Libia e Indonesia figuran entre otros países a los que Israel habría contactado , según reportes, para el reasentamiento de cerca de dos millones de palestinos desplazados por la ofensiva en Gaza.

Estos planes han suscitado duras críticas a nivel mundial. Incluso el plan de alto el fuego para Gaza en 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establece explícitamente que nadie será obligado a abandonar Gaza, y que quienes decidan salir podrán hacerlo libremente y también regresar sin restricciones.

Turhan subraya que cualquier política que promueva el traslado forzoso de palestinos violaría claramente los compromisos asumidos en la primera fase del plan de paz.

Pero lo cierto, añade, es que Israel ha mostrado poco respeto por estos acuerdos: ha violado repetidamente la tregua desde su anuncio, el 10 de octubre, matando a más de 400 palestinos.

“Israel se ha apartado en reiteradas ocasiones de compromisos similares en el pasado, por lo que la cuestión de Somalilandia debe interpretarse como una situación que presenta a los habitantes de Gaza, ya exhaustos por la guerra prolongada, una elección casi imposible”, afirma.

Cualquier traslado de palestinos desde Gaza no haría sino agravar una situación humanitaria ya catastrófica y probablemente provocaría más víctimas, añade.