Türkiye se prepara para albergar este jueves las primeras negociaciones directas entre Rusia y Ucrania en más de tres años. Las conversaciones, previstas para comenzar a las 10 de la mañana, tendrán lugar a puerta cerrada, según informó la agencia de noticias rusa TASS.

Aunque la expectativa creció en los últimos días ante la posibilidad de un encuentro cara a cara entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelenskyy, impulsado por la mediación de Ankara y el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, finalmente la delegación de Moscú llegó a Estambul sin la presencia del presidente ruso.

Se espera que la comitiva del Kremlin esté encabezada por Vladímir Medinsky, asesor de Putin y exministro de Cultura, quien ya participó en las negociaciones de 2022, según indicó la prensa rusa. Los otros tres negociadores nombrados son el viceministro de Relaciones Exteriores, Mijaíl Galuzin; el viceministro de Defensa, Alexander Fomin, y el director de la agencia de inteligencia militar rusa GRU, Ígor Kostyukov.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, y el asesor presidencial en política exterior Yuri Ushakov —quienes habían sido mencionados como posibles negociadores principales tras encabezar conversaciones anteriores con Estados Unidos— no fueron incluidos en la lista de la delegación del Kremlin.

Zelenskyy, dispuesto a reunirse con Putin

El martes, el presidente de Ucrania, Zelenskyy, expresó su disposición a reunirse cara a cara con su homólogo ruso, Putin, en Estambul, si este accede a avanzar hacia un alto el fuego. En ese momento, en declaraciones desde Kiev, anunció que se encontrará el jueves en Ankara con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y que ambos estarían dispuestos a trasladarse a Estambul si Putin también lo hace.

“Si Putin está dispuesto a presentarse no solo ante los medios, sino también en la vida real, haremos todo lo posible, a nivel de líderes, para acordar un alto el fuego”, afirmó, al tiempo que criticó la falta de respuesta de Moscú a las múltiples propuestas internacionales para conversaciones de paz directas.

Por otra parte, Zelenskyy agradeció al presidente Erdogan por su mediación. Asimismo, insistió en la necesidad de una supervisión internacional para cualquier alto el fuego, y en mantener una coordinación estrecha con los aliados europeos y Estados Unidos para garantizar la seguridad a largo plazo.