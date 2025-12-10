



La preocupación internacional crece a medida que Israel hace evidente su intención de mantener una presencia militar en Gaza mayor a la pactada en la tregua con Hamás. Según reportes, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, sugirió que Tel Aviv tiene la intención de convertir la denominada “línea amarilla” —que divide Gaza y permite a las tropas seguir en la mitad del enclave— en una frontera permanente. Una decisión que, advirtió la ONU, es incompatible con el acuerdo de alto el fuego y que pone en riesgo su continuidad.

La declaración más explícita en este sentido llegó este domingo, cuando Zamir aseguró que el límite hasta donde las tropas se replegaron constituye “una nueva línea fronteriza”. Sus palabras, citadas por The Times of Israel, confirman la intención de mantener una presencia militar prolongada dentro del enclave.

El trazado, establecido como parte del acuerdo de alto el fuego, recorre Gaza desde el norte, en Beit Hanun, hasta el sur, en Rafah, y deja alrededor del 53% del enclave bajo ocupación y control israelí. En la práctica, esta línea se ha convertido en un área extremadamente peligrosa: soldados israelíes disparan contra cualquier persona que intente acercarse o cruzarla, lo que ha provocado víctimas civiles palestinas y bloqueado el regreso de miles de desplazados. Además, la delimitación impide el acceso a viviendas y tierras agrícolas, agrava la crisis alimentaria y obstaculiza la llegada de ayuda humanitaria.

En este contexto, Zamir añadió que ve la llamada línea amarilla como “una línea defensiva avanzada para las comunidades y también una línea ofensiva”. Además, sostuvo que Israel “no permitirá que Hamás vuelva a afianzarse” y aseguró que las tropas seguirán desplegadas en puntos que el ejército considera estratégicos.

La ONU rechaza cualquier modificación fronteriza

Las declaraciones del jefe militar israelí tuvieron se hicieron eco en Naciones Unidas. El portavoz Stéphane Dujarric advirtió este martes que adoptar la línea amarilla como nueva frontera es incompatible con “el espíritu y el texto” del acuerdo alcanzado el 10 de octubre entre Israel y Hamás.

Dujarric subrayó que la ONU “se opone firmemente a cualquier cambio en las fronteras de Gaza e Israel” y recordó que, cuando la organización se refiere a Gaza, lo hace en función del límite original, “no de la línea que queda dentro de la línea amarilla”.

Hamás denuncia violaciones del alto el fuego

En paralelo, Hamás acusa a Israel de incumplir varios compromisos de la primera fase de la tregua, lo que ha impedido el avance hacia la segunda etapa del acuerdo.

Hossam Badran, miembro del buró político de Hamás, denunció el martes que Israel está vulnerando aspectos esenciales del acuerdo, entre ellos la reapertura del cruce de Rafah con Egipto y el aumento del ingreso de ayuda humanitaria hacia Gaza. Indicó que ninguna de estas medidas se ha implementado como estaba previsto. Por ello, pidió a los mediadores del acuerdo –Estados Unidos, Egipto, Qatar y Türkiye– que “redoblen esfuerzos” para garantizar el cumplimiento pleno de la primera fase.

La tregua, que frenó la devastadora ofensiva israelí sobre Gaza, se ha vuelto frágil debido a acciones israelíes que constituyen violaciones sistemáticas del acuerdo. La primera fase contemplaba la liberación por parte de Hamás de los 48 rehenes restantes retenidos en Gaza, mientras Israel debía excarcelar a casi 2.000 prisioneros palestinos y devolver los cuerpos de cientos de fallecidos. Aunque algunos pasos avanzaron parcialmente, Tel Aviv no ha cumplido con otros compromisos clave.