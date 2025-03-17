TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye y EE.UU. avanzan hacia una nueva era de cooperación, afirma Erdogan tras diálogo con Trump
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dialogó por teléfono con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró su apoyo a la iniciativa de Washington para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
00:00
Türkiye y EE.UU. avanzan hacia una nueva era de cooperación, afirma Erdogan tras diálogo con Trump
Erdogan dijo que los acontecimientos regionales y globales han hecho necesario aumentar las consultas entre Türkiye y Estados Unidos sobre todos los temas / AA
17 de marzo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conversó por teléfono con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y expresó su confianza en que, en esta nueva etapa de relaciones bilaterales, ambos países fortalecerán su cooperación con solidaridad, sinceridad y un enfoque orientado a resultados.

Según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, durante la llamada del domingo se abordaron temas bilaterales, así como asuntos regionales y globales.  

La última vez que ambos líderes conversaron por teléfono fue en noviembre, cuando Erdogan felicitó a Trump por su reelección.

Erdogan destacó que los acontecimientos recientes en la región y en el mundo hacen necesario aumentar la comunicación entre Türkiye y EE.UU. sobre todos los temas. Además, afirmó que Ankara apoya la iniciativa firme y directa de Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

RECOMENDADOS

Mejorar la cooperación en defensa

Erdogan recordó que Türkiye ha trabajado desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva tres años, para lograr una paz justa y duradera, y continuará sus esfuerzos en ese sentido.

El presidente turco subrayó la importancia de que ambos países colaboren para levantar las sanciones sobre Damasco, lo que permitiría restaurar la estabilidad en Siria, contribuir al funcionamiento de nueva administración y avanzar hacia la normalización, facilitando así el regreso de los sirios a su país.  

Erdogan también expresó que, en esta nueva etapa, se esperan medidas de EE.UU. en la lucha contra el terrorismo, con un enfoque que respete los intereses de Türkiye. En cuanto a la cooperación en defensa, insistió en la necesidad de poner fin a las sanciones de la ley CAATSA, completar el proceso de adquisición de los F-16 y resolver la reincorporación de Türkiye al programa de los F-35.

FUENTE:TRT Español
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan