Israel ha intensificado su ataques contra Líbano, en el marco de la guerra regional contra Irán, provocando una crisis humanitaria sin precedentes. Según el ministro de Salud libanés, los bombardeos israelíes han dejado 394 muertos, mientras que el ministerio de Asuntos Sociales registra 454.000 personas desplazadas.

Los ataques han alcanzado distintas zonas del país durante la madrugada del domingo, incluyendo el sur de Líbano, el este del territorio y la capital, Beirut, donde se han bombardeado edificios residenciales y otras infraestructuras. Uno de los bombardeos más mortíferos tuvo lugar en Seir El-Gharbiya, en el distrito de Nabatiye, donde un edificio residencial de tres plantas fue destruido, dejando 19 muertos, la mayoría mujeres y niños. Equipos de defensa civil y ambulancias continúan retirando escombros y buscando supervivientes.

En otra serie de ataques nocturnos, al menos 15 personas murieron en bombardeos israelíes en Beirut y el sur del país, incluyendo cinco muertos en la localidad de Tefahta. Además, un ataque en el hotel Ramada de Beirut causó cuatro muertos y 10 heridos, según el ministerio de Salud Pública. El ejército israelí había afirmado poco antes del bombardeo haber "lanzado un ataque de precisión contra comandantes clave del Cuerpo de Líbano de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní en Beirut".

Otros bombardeos en el sur del país dejaron al menos 12 muertos adicionales, y en el este de Líbano se registraron 55 muertos y 40 heridos, según las autoridades sanitarias.

La campaña aérea se produce en el marco de una guerra regional entre Israel e Irán, que se reactivó tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, marcando una nueva etapa del conflicto en Oriente Medio que ha tenido repercusiones directas en el Líbano.

Durante esta ofensiva, fue asesinado el líder supremo iraní Ali Jamenei, un hecho que Hezbollah, grupo libanés aliado de Irán, ha prometido vengar. En respuesta, el movimiento lanzó cohetes y drones hacia el norte de Israel, mientras que Israel intensificó sus ataques sobre Líbano, incluyendo bombardeos en Beirut, el sur y el este del país, y además inició una invasión terrestre en el sur libanés.