TÜRKİYE
Erdogan pide la sanación de Gaza y promete el apoyo de Türkiye para una paz duradera
El presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que Türkiye realiza esfuerzos intensivos para garantizar que el acuerdo entre Hamás e Israel se mantenga y abra el camino hacia una paz duradera.
El presidente turco pronuncia un discurso en el Foro de Negocios y Economía Türkiye-África celebrado en el Centro de Congresos de Estambul. / AA
17 de octubre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Gaza necesita sanar y reconstruirse con urgencia, subrayando los esfuerzos de su país para asegurar que el actual acuerdo entre Hamás e Israel contribuya a una paz sostenible.

Durante su intervención en el 5º Foro Económico y Empresarial Türkiye-África, celebrado este viernes en Estambul, Erdogan señaló: “Debido al historial negativo de Israel, mantenemos nuestras reservas, ya que Gaza necesita sanar y reconstruirse con urgencia”.

Erdogan añadió que Türkiye está haciendo “esfuerzos intensivos para garantizar que el acuerdo entre Hamás e Israel se mantenga y allane el camino hacia una paz duradera”.

“Poner fin al derramamiento de sangre” en Sudán

Respecto a la crisis en Sudán, el mandatario expresó que Türkiye está profundamente entristecida por los enfrentamientos en el país y manifestó su esperanza de que se alcance un alto el fuego y una paz duradera.

Erdogan también subrayó que la comunidad internacional no ha prestado suficiente atención a la tragedia en Sudán, destacando que “poner fin al derramamiento de sangre es un deber humanitario de todos”.

“El mundo occidental, lamentablemente, considera que las guerras civiles, los conflictos y las disputas forman parte del destino del continente africano”, señaló.

Los combates entre el ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), que comenzaron en abril de 2023, han dejado más de 20.000 muertos y unos 15 millones de desplazados, según la ONU y autoridades locales, mientras que un estudio de universidades estadounidenses estima que la cifra de fallecidos ronda los 130.000.

FUENTE:TRT World
