Apenas unas horas antes de que las fuerzas militares de EE.UU. y de Israel atacaran Irán , el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, ofreció un análisis optimista sobre las conversaciones que sostenían Teherán y Washington para avanzar en acuerdos respecto al programa nuclear iraní.

Albusaidi, quien mediaba entre las delegaciones de EE.UU. e Irán, anunció que todos los asuntos podrían llegar a resolverse de forma "amistosa y exhaustiva" en un plazo de tres meses.

De hecho, el ministro calificó la última ronda de conversaciones en Ginebra del pasado jueves como un momento de "un avance muy importante, nunca antes logrado" entre ambas partes.

Sin embargo, varias horas después de sus declaraciones, las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron múltiples objetivos iraníes , prácticamente repitiendo lo que ocurrió en junio del año pasado, cuando Teherán y Washington también intentaban avanzar en un diálogo nuclear. En la llamada Guerra de los 12 días de 2025, EE.UU. e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán.

“El ejército de EE.UU. está realizando una operación masiva y continua para evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional”, declaró Trump en un mensaje de video el sábado, anunciando la ofensiva contra Irán.

“Vamos a destruir sus misiles y a arrasar con su industria”, añadió el mandatario, afirmando que Teherán intentaba reconstruir su programa nuclear a pesar del ataque de junio de 2025, que supuestamente habían afectado gravemente las instalaciones nucleares iraníes.

Ahora bien, este lenguaje de Trump sugiere que Washington pretende atacar las reservas de misiles de Irán, según expertos. “Se oyeron varias explosiones, aparentemente misiles lanzados desde el espacio aéreo de Iraq”, afirmó Ali Akbar Dareini, analista político iraní residente en Teherán.

“Eran misiles de crucero estadounidenses”, afirma Mohammed Eslami, politólogo del Instituto Universitario Europeo, y añade: “Tenemos que ver qué pasó”.

Aún no está claro cuál será la reacción iraní. Hasta el momento, Teherán ha anunciado que prepara una “fuerte respuesta” contra Israel, según publicó la televisión estatal en un breve mensaje de Telegram este sábado.

El año pasado, en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes, Irán atacó una base militar estadounidense en Qatar. “Las represalias dependerán de la magnitud del ataque, pero es demasiado pronto para afirmarlo”, declara Eslami a TRT World, añadiendo que Teherán podría tomar medidas para “elegir un nuevo liderazgo si es necesario”.